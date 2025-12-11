Laporta, Luis Enrique y Valverde declaran en el 'caso Negreira'

La instrucción del 'caso Negreira' sigue su curso. Los próximos en declarar serán este viernes Joan Laporta, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. El presidente del Barça y ambos técnicos estuvieron en el club en la época de los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El colegiado habría recibido unos pagos por un montante global de 8,4 millones de euros, acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, mientras estaba en cumplimiento de sus funciones en el CTA. Esta investigación se hizo pública el 15 de febrero de 2023.

El Barça siempre ha defendido que los pagos solo era para tener informes sobre los árbitros y que, en ningún momento, hubo un intento de comprar la voluntad de los colegiados. La mejor prueba de ello es que ningún árbitro ha denunciado haber sido tentado por parte del FC Barcelona.

Todos los estamentos barcelonistas han coincidido en la misma versión y los árbitros se han expresado en el mismo sentido. Sin embargo, desde Madrid se está haciendo mucha presión. En especial, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, levantó la voz en la última asamblea de compromisarios blancos.

Joan Laporta habló de "barcelonitis" en el Madrid y que no han digerido todavía que el Barça ganó muchos títulos en una parte de la época Negreira gracias a su gran fútbol. En cualquier caso, el juicio se está llevando en marcha y los diferentes protagonistas están declarando ante la judicatura.