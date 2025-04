Laporta: "Luchamos contra todo y contra todos"

El Consejo Superior de Deportes ha dado la razón este jueves al FC Barcelona con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, pero LaLiga no ha tardado en anunciar que “recurrirá de forma inmediata” ante el Contencioso Administrativo una resolución “desestimatoria que no es conforme a derecho”. Joan Laporta celebró la decisión del CSD, pero denunció que el club catalán tenga que luchar “contra todo y contra todos”.

En la inauguración en el Palau Robert de Barcelona de la exposición fotográfica ‘Tant se val d’on venim’, donde Kim Manresa muestra el compromiso social del club blaugrana y la solidaridad de la Fundació Barça, el presidente culer se mostró muy contundente contra LaLiga y todos los reveses que recibe la entidad que preside.

“Nuestro míster está sufriendo. Cuando llegan algunas noticias me pregunta: ‘¿Volverá a pasar esto?’. Le digo que no lo sé, pero que volveremos a luchar”, declaró ‘Jan’, visiblemente emocionado con el "gran trabajo" de Hansi Flick al frente del equipo blaugrana. El técnico alemán, que "cada día entiende más lo que significa el 'Més que un club'", no quiso perderse el acto de la Fundació en el Palau Robert.

"Estás haciendo un gran trabajo. Estamos mucho más que contentos con la manera con la que gestionas el equipo", le dijo Laporta a Flick tras abrazarlo efusivamente. Semana muy feliz para el presidente y el barcelonismo. La clasificación para la final de la Copa del Rey inició el sueño del triplete y, salvo que la Liga logre impedirlo a través de la justicia ordinaria, Dani Olmo y Pau Víctor no tendrán ningún impedimento legal para jugar hasta el final de sus respectivos contratos.