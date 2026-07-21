Laporta, en su llegada a Barcelona: "¿Adeyemi? Lo presentamos mañana"

Después de una semana en Estados Unidos para presenciar en directo los dos últimos partidos de la selección española en el Mundial 2026, la semifinal contra Francia en Dallas y la final ante Argentina en Nueva York, Joan Laporta ha regresado este martes a Barcelona. El presidente blaugrana ha aterrizado pasadas las 11.00 horas (CET) en la Ciudad Condal.

El máximo mandatario, que quiso apoyar a los ocho internacionales culés en la Roja (Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres) en los últimos pasos del camino hacia la segunda estrella y aprovechó su periplo por tierras americanas para reunirse con altos cargos de las principales instituciones del mundo del fútbol, ya está en Barcelona para cerrar algunas carpetas pendientes.

La primera será la de Karim Adeyemi. El extremo alemán pasó revisión médica a finales de la semana pasada y la oficialidad de su fichaje es inminente tras el regreso de Laporta. "Será presentado mañana", ha anunciado. Cuando todo quede formalizado, el futbolista podrá, por fin, ponerse a las órdenes de Hansi Flick y unirse a la pretemporada 2026/27 del conjunto blaugrana.

Carlos Monfort

El presidente y Deco, que también ha estado en Estados Unidos siguiendo la fase decisiva del Mundial, también deberán cerrar la cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax y trabajar en las salidas de Marc Casadó y Roony Bardghji. En el capítulo de incorporaciones, Julián Álvarez acaba de perder la final del Mundial, por lo que la reacción de la 'araña' a las declaraciones de Gil Marín no se espera hasta dentro de unos días.

Preguntado por los periodistas que lo esperaban en el Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Laporta no se ha 'mojado' sobre ninguno de estos temas referentes al mercado de fichajes más allá del anuncio de Adeyemi. “Muy orgulloso de que ocho jugadores del Barça sean campeones del mundo”, ha sido la única declaración que ha realizado en su llegada a tierras catalanas.

Sin ganas de hablar sobre el interés por Julián Álvarez ni el futuro de Ferran Torres, al que le queda un único año de contrato, 'Jan' se abrió paso entre la prensa de manera espectacular, firmó algún autógrafo y concedió 'selfies' a varios aficionados.