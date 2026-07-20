Laporta llega para hacer oficial el fichaje de Adeyemi

El presidente del Barça, Joan Laporta, llegará este martes a Barcelona, a primera hora de la mañana, tras haber estado unos días en Estados Unidos siguiendo los últimos partidos del Mundial y apoyando a los futbolistas azulgranas que estaban vivos en la última semana de competición, especialmente a los ocho que acabaron ganando el torneo con la selección española de Luis De la Fuente.

La llegada de Laporta acelerará la toma de decisiones. Este martes está previsto que, por fin, se haga oficial el segundo fichaje del club azulgrana en este mercado. Se trata de Karim Adeyemi, que ya llegó a Barcelona el pasado miércoles, pasó revisión médica el jueves y, desde entonces, espera a que la operación se haga oficial. Tras el anuncio, el internacional alemán será presentado y se pondrá inmediatamente a las órdenes de Hansi Flick, el entrenador que le hizo debutar en la selección alemana y que no dudó de su incorporación cuando la dirección deportiva del Barça le habló de esa posibilidad.

El acuerdo entre el Barça y el Borussia Dortmund es un hecho desde la semana pasada, cuando el jugador ya viajó a la Ciudad Condal. El club azulgrana pagará 22 millones fijos más siete en variables relacionados con los títulos ganados y los partidos jugados por el extremo y el club alemán se queda el 20% de la plusvalía de un futuro traspaso. Adeyemi firmará por cinco temporadas por el Barça con un sueldo de unos seis millones de euros brutos por temporada.

La llegada de Laporta a Barcelona y también la de Deco, director deportivo de la entidad que también ha estado en Estados Unidos siguiendo la fase decisiva del Mundial, no solo acelerará el anuncio del fichaje de Adeyemi, también debe acelerar la marcha de Marc-André Ter Stegen. El portero alemán se marchará cedido al Ajax, equipo en el que le espera Míchel, entrenador que ya apostó la pasada temporada por él cuando estaba sentado en el banquillo del Girona. El acuerdo entre el Barça y el club de Amsterdam es total. El portero se marcha cedido y los azulgranas pagarán la mayor parte de su sueldo. Ter Stegen sigue entrenándose a las órdenes de Flick a falta de que se solucionen los últimos flecos de la operación, algo que también se acelerará con la llegada de cúpula azulgrana a Barcelona.

Además de estas dos operaciones, el club sigue pendiente de otras. En la rampa de salidas están futbolistas como Marc Casadó y Roony Bardghji, mientras los próximos días pueden ser decisivos por lo que hace referencia al fichaje de un delantero centro. Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo del Barça, pero Laporta ya ha avisado que no se le esperará eternamente y que si el Atlético de Madrid sigue enrocado y decidido a no negociar, los azulgranas irán a por otro futbolista que ya tiene trabajado Deco.