Laporta ya tiene lema para la campaña

Joan Laporta dimitió el pasado lunes como presidente del FC Barcelona para presentarse a las elecciones que se celebrarán el próximo 15 de marzo. El ya precandidato apenas ha aparecido en público desde entonces. Lo hizo el martes, cuando acudió a la Ciutat Esportiva para despedirse de todos los equipos profesionales de la entidad.

Ayer, lanzó un mensaje a través de las redes sociales para dar ánimos al equipo de Hansi Flick tras la derrota en el Metropolitano en la ida de las semifinales de Copa. También para criticar la actuación arbitral tras el gol anulado a Pau Cubarsí. Poca cosa más. Será a partir de la próxima semana cuando entrará de lleno en campaña. Ya explicamos que se está poniendo a tono la que será su sede electoral, situada en la calle Provença de Barcelona entre Muntaner y Aribau. En pleno Eixample barcelonés.

También podemos avanzar el lema de campaña de la precandidatura. Será muy parecido al de las últimas elecciones, ganadas por Laporta en 2021. Entonces, el lema fue ‘Estimem el Barça’. En esta ocasión será ‘Defensem el Barça’. La precandidatura quiere de esta manera explicar a los socios y socias del club que nadie como el grupo que encabeza Laporta defenderá los intereses del club azulgrana. De hecho, el propio presidente saliente ha declarado en muchas ocasiones que el FC Barcelona “lucha contra todo y contra todos”. La presentación de la precandidatura está prevista para el próximo martes.