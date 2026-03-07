Laporta: "La leche del Madrid es histórica, siempre le ayudan a tener suerte"

Joan Laporta, ya como candidato a la presidencia del FC Barcelona tras haber pasado el corte de las firmas, se refirió la mañana de este sábado en un acto celebrado en L'Hospitalet de Llobregat a la polémica victoria del Real Madrid en Vigo, con un gol de rebote de Valverde en el añadido precedido por una falta a Fer López. También insistió en los ataques a su rival el día 15 de marzo en las urnas, Víctor Font.

Laporta: "El único riesgo que tiene el proyecto deportivo del Barça es Víctor Font" / Defensem el Barça

"A nosotros nos hubieran pitado falta, ya nos pasó"

Sobre la victoria del Real Madrid en Vigo, Laporta hizo ver la diferente vara de medir con la que se trata a los blancos. "Tuvieron la leche histórica, pero el gol se debería haber anulado por una falta previa. Lo miren como se lo miren, nos hicieron lo mismo en Anoeta en un gol de Lamine que pitaron falta de Olmo. Se ve que a algunos se lo pitan y a otros no. Lo digo porque en la tele que tienen se les tiene que poner también en esta tesitura", argumentó el candidato a la presidencia azulgrana a los medios tras el acto electoral.

Resumen, goles y highlights del Celta 1 - 2 Real Madrid de la jornada 27 de LaLiga EA Sports / Otras agencias

Joan Laporta desveló que tuvo que ver el partido por el móvil. "Ayer estuve en un acto en Vilafranca, se retrasó mucho y después, nos pusieron una tele. Se estropeó. Seguimos el partido por teléfono. En el Real Madrid siempre pasa lo mismo, cuando están en dificultades o tienen ayudas arbitrales o en fin... siempre pasa algo. Les ayudan a tener suerte", concluyó.

Los duros ataques a Font: "tecnócrata, obtuso, 'mestretites'..."

Laporta atacó con todo a Víctor Font, a quien le 'dedicó' unos cuantos adjetivos. "No podemos dejar el Barça en manos de Víctor Font, tiene el Barça en un ordenador, es un tecnócrata que nos volverá a llevar a la ruina y no lo podemos permitir. Se ha convertido en el máximo peligro del proyecto deportivo", le acusó.

Laporta 'pisó el acelerador' cuando le recordaron las palabras de Font sobre el 'caso Negreira' y sus explicaciones posteriores: "No rectificar es de obtuso, de obcecado. Le pedí rectificar y no lo ha hecho. Allá él. Creo que estuvo fuera de lugar y ufue na falta de respeto al barcelonismo. Es la forma de ser de Font. Niega evidencias, no tiene la humildad necesaria para reconocer que se ha hecho un gran trabajo estos cinco años", aseguró Laporta.

Y añadió: "Es una persona que hace demagogia de las mentiras que dice. Niega las evidencias, pone palos en las ruedas, sus propuestas son obviedades que ya hemos explicado nosotros. No podemos dejar el Barça en manos de Víctor Font, sería una temeridad", concluyó, sin antes volverle a atacar: "Que Víctor Font deje de vender humo, que no lo lie y lo confunda todo. Todo lo que plantea es muy complicado, una ceremonia de la confusión, que sea más claro. Eso ya nos ha pasado y no puede haber otrra vez un teórico, un 'mestretites' que lo saben todo y nos lleve a la ruina".

Por otro lado, no quiso entrar demasiado sobre el recurso de Marc Ciria tras no llegar a las firmas necesarias para ser candidato: "Nosotros respetamos la legalidad vigente, hay una autoridad electoral que dice que hay dos candidaturas y yo aquí no entro", zanjó Laporta.