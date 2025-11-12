Laporta sobre Lamine: "Intentamos recuperar al jugador al ritmo que nos interesa. Polémica, ninguna"

El presidente del Barça, Joan Laporta, explicó la polémica desconvocatoria de Lamine Yamal de la selección española y dejó claro que el club blaugrana ha actuado de cara y defendiendo sus intereses y los del jugador: "Nosotros notificamos a la RFEF en el momento en que el doctor nos dijo que debía hacer un tratamiento y un reposo de 10 días. Nuestros médicos lo comunicaron a la Federación con tiempo suficiente. No entramos en polémicas. Nosotros intentamos curar a los jugadores al ritmo que nos interesa".

Laporta incidió que "el jugador pertenece al Barça y lo queremos tener a disposición. Creo que no perjudicamos a la selección porque tienen la clasificación bien encarrilada y la prioridad es que Lamine pueda jugar sin problemas físicos. Ya estaba previsto que viniese un médico, que es una eminencia, este lunes. Hizo una exploración y le hizo un tratamiento. Vino todo rodado porque había parón de selecciones y así se hizo porque el futbolista lo necesitaba", comentó a 'Catalunya Ràdio'.

El presidente del Barça también dejó claro que apoyan a Lamine Yamal en todo lo que hace y no cree que haya problemas extradeportivos con el futbolista. "Lamine es muy maduro por la edad que tiene. No me preocupa su estilo de vida. Tiene 18 años y se le debe proteger, tanto nosotros como su entorno. Es muy maduro porque ha vivido mucho y lo único que puedo decir es que es un gran profesional".

Laporta comentó que están encantados con su rendimiento: "Ha tenido problemas con su pubalgia y tiene méritos que siga jugando mientras está recibiendo un tratamiento. Es un genio y debe evolucionar deportivamente, algo que los técnicos le están ayudando. Aún no ha llegado al punto de su máxima evolución, pero ya es el mejor del mundo en su posición y es un honor tenerle jugando en el Barça".