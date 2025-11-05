Laporta: "Lamine es un genio al que hay que proteger"

Joan Laporta realizó una acérrima defensa de Lamine Yamal horas antes de disputar el cuarto partido de la Champions League en Brujas. El presidente atendió a los medios desplazados desde Barcelona en la recepción del Ayuntamiento de Brujas, donde fue recibido por el alcalde, Dirk De Fauw.

En un momento un tanto delicado por sus molestias en el pubis, Laporta fue contundente en sus declaraciones sobre el de Rocafonda: “Lamine es un genio, estoy totalmente a su favor, a su lado, dándole apoyo, es un chaval fantástico y un jugador genial, tenemos el Barça la gran suerte de generar este tipo de jugadores a lo largo de la historia".

Laporta recalcó que "tenemos que protegerlo, es un chaval de 18 años y no es fácil de digerir todo lo que le sucede", añadiendo que "él lo lleva con naturalidad, es simpático y debemos ser comprensivos con él, la pubalgia no se cura de la noche a la mañana, trabaja mucho, como todos los lesionados".

El ejemplo de Gavi

En este sentido, el presidente se acordó del trabajo de todos los lesionados, como es el caso de Gavi: "Lo ves cada día mañana y tarde trabajando para la rodilla se pueda extender más, agradezco sus esfuerzos, como ocurre con Lamine que lo compagina con jugar partidos. Lo ha dicho Flick que es clave y estamos siempre a su lado siempre, a por todas”

Laporta también salió al paso de unas informaciones que apuntaban a un descontento de Hansi Flick diciendo con contundencia que “Hansi está muy a gusto en el Barça, le hace ilusión volver al estadio, que tendrá 105.000 aficionados".

Sobre el duelo ante el Brujas, el máximo dirigente barcelonista recordó que el rival de este miércoles "es un equipo que está en Champions, con una afición que aprieta y será un partido bonito. Queremos sumar tres puntos importantes, que nos situaría con 9 puntos y podríamos estar en el grupo de los que van terceros o cuartos”.

De la marcha del equipo comentó que "está mejorando, en línea ascendente, ante el Elche marcaron los tres puntas y estamos contentos de cómo evolucionamos". Laporta matizó que "no es una excusa, pero es una realidad que tenemos a muchos lesionados y ello ha trastocado los planes”.