Laporta: "Lamine es un genio, uno de los favoritos al Balón de Oro y me encantaría que lo ganara"

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta atendió a los medios de comunicación en las horas previas del estreno en la Champions League 2026/27 frente al Feyenoord. El máximo dirigente azulgrana se mostró optimista ante el estreno europeo del equipo de Hansi Flick aunque también se mostró ambicioso a la hora de querer revalidar el título de LaLiga y encadenar el tercer trofeo consecutivo. Evitó entrar en polémica con el Real Madrid tras las primeras declaraciones de José Mourinho sobre las actuaciones arbitrales y sí que puso en valor la calidad individual y colectiva del club tras las nominaciones al Balón de Oro, con un guiño especial para Lamine Yamal.

Ganas de Champions

Laporta reconoció que en el Barça "estamos ilusionados con el partido de Champions que jugamos en casa contra el Feyenoord. Esperamos que aguante el tiempo, que haya un gran partido propio de la mejor competición de clubes del mundo, la Champions". El máximo dirigente barcelonista resaltó que "hemos comenzado muy bien esta temporada y espero que exhibamos el buen juego que hemos exhibido en todos los partidos".

La pregunta recurrente en el ambiente barcelonista es si la Champions es el principal objetivo de la temporada. Joan Laporta admitió que "hay especial ilusión en el Barcelona por ganarla", aunque añadió que también "tenemos como objetivo ganar la tercera Liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí estamos para intentar ganarla...", demostrando que el conjunto de Hansi Flick se ha fijado objetivos muy altos para el presente curso, "y por supuesto este año queremos ganar la Champions. Se puede decir que es el gran objetivo".

Orgullo culé

Uno de los motivos del buen momento deportivo del fútbol del Barça, tanto masculino como femenino, es el talento de sus futbolistas. En la portada de Sport de este miércoles aparecen los dieciséis blaugrana que están nominados a la lista del Balón de Oro en ambas categorías. Para Laporta es una señal más de que "el Barça es un club único en el mundo y una prueba de ello es esta nominación".

El presidente resaltó el altísimo nivel del fútbol azulgrana tanto a nivel de jugadores, jugadoras, entrenadores, club... "Estamos muy orgullosos y esto es para que los culers, o sea todos nosotros y nuestros jugadores y jugadoras, estén orgullosos de pertenecer y orgullosas de pertenecer al fútbol club Barcelona. Es una institución que a muchos de ellos y ellas los ha formado y les permite poder competir a un gran nivel, exhibir su calidad", recordó, "y además ganar títulos colectivos y títulos individuales. Esto entiendo que los jugadores y jugadoras que tenemos en el club han de tenerlo siempre presente y estar agradecidos al Fútbol Club Barcelona por lo que les da para que ellos puedan obtener estos títulos individuales que nosotros también deseamos con todas nuestras fuerzas".

Apuesta por los blaugrana

Como no podía ser de otra forma, Laporta admitió que "mis preferidos son los jugadores y los jugadores de Barça. En este sentido creo que todos han hecho sus méritos, evidentemente algunos quizás están mejor situados". Como presidente del club "mi deseo es ser inmensamente feliz si gana un jugador y la jugadora del Barça", admitió.

El presidente del Barça tiene muy claro que no han de ser ellos los que alimenten los enfrentamienbto dialécticos y no entró al trapo cuando le comentaron las declaraciones de José Mourinho, cuestionando por primera vez a los árbitros tras el tropiezo frente al Betis.

"Nosotros nos tiene ocupados y muy ilusionados el Barça, el equipo del Barça que hemos configurado, que Deco ha hecho un trabajo extraordinario con Bojan y toda la Comisión Deportiva y hemos conseguidos entre todos, también desde la directiva para tener esta plantilla tan competitiva..., lo que hacen los demás equipos en principio mientras no se pasen de la raya del respeto y de la concordia institucional que ha de mantenerse entre los equipos, pues nosotros estamos en esta posición y los demás equipos hagan lo que consideren oportuno y nosotros lo respetamos siempre y cuando evidentemente no haya una transgresión de lo que es normal en las relaciones entre clubes", advirtió el máximo dirigente barcelonista.

Un capitán de 19 años

Joan Laporta valoró positivamente que Lamine Yamal, pese a su juventud, ya sea uno de los capitanes del vestuario y que asuma galones. "Es un hombre muy maduro, es un jugador genial, lo tengo por un genio. También cuando hace las declaraciones es extraordinario, porque creo que todos os lo pasáis muy bien y además deberíais de sacar más jugo porque es muy polifacético, muy versátil en estos temas", bromeó. "Tiene un desparpajo, tiene una madurez, para la edad que tiene, fantástica. También te diré una cosa, sabe mal por algunos jugadores que también podrían haber sido capitanes, por ejemplo, Gavi", resaltó. "Tiene también una trayectoria, hay otros que seguro que podían serlo, pero bueno, eso es la decisión de los jugadores y de Hansi, y creo que está muy bien tomada, y en el caso de Lamine su madurez le lleva a la capitanía".

Volviendo al Balón de Oro, el presidente aseguró que estaría encantado que lo ganara cualquier jugador o jugadora del Barça, y de ahí que "Lamine es uno de los grandes favoritos y me encantaría que lo ganara". Además, resaltó su buen momento de forma actual. "Está espectacular, ha vuelto... Bueno, de hecho no ha dejado de nunca de serlo, tiene una calidad excepcional, es un genio y yo creo que es una nominación para el Balón de Oro más que merecida".

Triste por Raphinha y Pedri

Igualmente Joan Laporta se acordó de dos grandes olvidades entre los nominados al principal galardón individual del mundo del fútbol. "Me sabe mal cuando habláis de las nominaciones que no estén nominados a Pedri y Rafinha porque pienso que también han hecho méritos para estar nominados y esto es lo único que cuando vi las nominaciones y las publicaciones...". La recordaron que, por ejemplo, está Quiñones y no está Pedri: "Eso ya, tampoco... no entro en compararlo con quién ha de estar o no, pero sí que me hubiera gustado pues que siempre es un reconocimiento individual; son jugadores que por su calidad merecían estar nominados", concluyó