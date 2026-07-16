Laporta, el Lamine de la expedición española en Nueva York

Hay futbolistas que cambian un partido y personas que cambian el ambiente de un viaje. En la expedición española, Joan Laporta está siendo esto último. Si Lamine Yamal representa el fenómeno sobre el césped, el presidente del Barça se ha convertido en el fenómeno fuera de él. Allí donde aparece, se genera un corrillo, se levantan los teléfonos móviles y se multiplican las peticiones de fotografías. Es, sin proponérselo, el "Lamine" de la expedición.

Desde la llegada a Dallas y ahora en Nueva York, Laporta ha monopolizado buena parte de la atención. No por un fichaje, ni por una declaración explosiva, sino por algo mucho más difícil de conseguir: caer bien a casi todo el mundo. En la recepción de la Casa de España fue, probablemente, la persona más solicitada de la noche. Saludó a Juan Roig con un abrazo, conversó con naturalidad con los responsables de la Federación y compartió confidencias futbolísticas con históricos madridistas como Fernando Hierro, Míchel Salgado o Iker Casillas. Sin prejuicios ni trincheras.

Lo más llamativo es que esa imagen se ha repetido en Nueva York. Después de aterrizar de madrugada, dormir apenas tres horas y afrontar una reunión a primera hora, bastó con que pusiera un pie en Times Square para que los aficionados empezaran a reconocerlo. En una ciudad acostumbrada a las celebridades, Laporta también encontró quien quisiera detenerlo para inmortalizar el momento.

Mientras tanto, transmite una serenidad poco habitual en pleno mercado de fichajes. Confía en el trabajo de Deco, permanentemente conectado al teléfono, y se muestra ilusionado tanto con el futuro del Barça como con el papel de la selección española. No parece vivir pendiente del ruido. Al contrario, proyecta la sensación de que sabe hacia dónde quiere llevar el club.

Quizá por eso resulta tan cómodo verlo mezclarse con todos. Desayuna con Ángel María Villar, comparte largas conversaciones con Alejandro Echevarría y con Deco, intercambia opiniones con directivos, empresarios o exfutbolistas y, entre encuentro y encuentro, siempre encuentra tiempo para atender a quien le pide una fotografía. No tiene un no para nadie.

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En una expedición formada por más de 160 personas, donde conviven intereses, egos y colores futbolísticos, Laporta ha conseguido algo poco frecuente: convertirse en un punto de encuentro. Y eso, en los tiempos que corren, también tiene mucho mérito. Porque, a veces, el verdadero liderazgo no consiste en hablar más alto que los demás, sino en hacer que todos quieran acercarse a ti.