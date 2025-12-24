Laporta, junto a Lamine, destino a Dubai para reunirse con Jorge Mendes

El presidente del Barça, Joan Laporta, tiene previsto viajar este fin de semana a Dubai para estar presente en la gala de los premios Globe Soccer Awards, en los que Lamine Yamal tendrá un premio destacado al igual que el equipo femenino blaugrana. Laporta viajará acompañado del directivo responsable del equipo femenino, Xavi Puig. La gala se celebrará este domingo y la delegación barcelonista regresará esa misma noche para que Lamine pueda estar presente en el regreso a los entrenamientos.

Laporta, que ya estuvo presente en la cita del año pasado, tiene previsto reunirse con el agente, Jorge Mendes, quien tiene una influencia directa en estos galardones. En un momento clave de mercado y con el Barça buscando un central para paliar la baja de Christensen, el encuentro podría derivar en alguna operación a pesar de que el director deportivo del Bará, Deco, y el entrenador, Hansi Flick, están meditando aún fichar o no dependiendo de las opciones viables que puedan venir.

Lamine Yamal ya lleva algunos días en Dubai y pasará ahí las vacaciones navideñas. Curiosamente, otros futbolistas de primer nivel como el madridista Vinicius también han elegido Dubai como destino para sus vacaciones navideñas. Lamine carga pilas en la que ha sido su año de total confirmación como uno de los mejores jugadores del mundo.