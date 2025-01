Laporta, irónico sobre las presiones de Florentino a Louzán: "No he entendido nada"

Joan Laporta acudió a la comida de directivas antes del partido de Champions en Montjuïc esta noche entre el FC Barcelona y el Atalanta, el último de esta primera fase de la competición europea en este nuevo formato.

Los azulgranas quieren asegurar la segunda plaza y luchar -aunque dependen de una derrota del Liverpool- por la primera.

A su llegada a la comida, el presidente culé se giró para responder a los medios, que le preguntaron sobre las declaraciones de Louzán en una entrevista con Josep Perdrerol en que decía que "Florentino me dijo: ‘los árbitros nos están perjudicando, tenéis que resolverlo".

Laporta, entonces, se giró y tiró de ironía: "No he entendido ninguna pregunta, porque me las habéis hecho todas a la vez. Bona tarda".