Laporta, presente en el estreno del documental de Cruyff en Ámsterdam

Han pasado casi 10 años de la muerte de Johan Cruyff. El neerlandés, que cambió la historia del FC Barcelona, murió el pasado 24 de marzo del 2016 fruto de un cáncer de pulmón y en su país quisieron homenajearlo en el décimo aniversario.

Este sábado el Johan Cruyff Arena, el estadio del Ajax de Ámsterdam, abrió sus puertas para celebrar un evento dedicado al mítico '14' y estrenar un documental sobre su vida. La serie 'Cruyff' mostró sus dos primeros capítulos al mundo en el estadio de fútbol.

Laporta, siempre con Cruyff

Uno de los invitados más prestigiosos del evento fue Joan Laporta. El presidente electo del FC Barcelona tuvo a su lado a Cruyff durante su primer mandato y siempre ha defendido su figura. Además, Laporta también sale en el documental junto a otras leyendas del club como Pep Guardiola o Xavi Hernández.

El propio Laporta dejó una de las reflexiones más destacadas de la noche al poner en valor la herencia futbolística del neerlandés en el Barça actual. "Frenkie nos recuerda mucho a Johan a veces. Él representa ese estilo de fútbol neerlandés, ese estilo Cruyff, esa pureza en el juego que el Barcelona practica gracias a Johan. Gracias a Frenkie, esa esencia se conserva. Para mí, es un jugador muy importante en el equipo".

Joan Laporta y Johan Cruyff / Archivo

Otro de los grandes protagonistas del evento fue Ronald Koeman. El que fuera jugador del Dream Team participó en un preguntas y respuestas junto con Jordi Cruyff, Hélène Hendriks y Peter Heerschop. También estuvieron presentes Frank Rijkaard, Patrick Kluivert, Ruud Gullit o Wesley Sneijder entre ambos.

La figura de Cruyff como padre

El acto también dejó testimonios especialmente emotivos de la familia del mito neerlandés. Jordi Cruyff confesó que la noche tenía una carga muy especial: le resulta “maravilloso volver a ver imágenes antiguas y escuchar su voz”, y admitió que, pese a intentar mantener la compostura, la emoción le supera por dentro. “Tengo muchas ganas de volver a ver esa sonrisa pícara en su rostro; creo que es lo más bonito”, explicó.

Su hermana Susila recordó el lado más íntimo del exjugador y entrenador del Barça, describiéndolo como un padre “divertidísimo, siempre feliz y positivo”, que dedicaba mucho tiempo a su familia. En casa, explicó, lograba desconectar completamente del fútbol: “Era imposible saber si iba ganando 3-0 o perdiendo 4-0”.

Más allá del recuerdo personal, el legado de Cruyff sigue muy presente. Su hijo subrayó que, diez años después de su muerte, continúa recibiendo muestras de cariño en todo el mundo, incluso en situaciones cotidianas como los controles de pasaportes. “Muy pocas personas logran algo así”, apuntó.

También desde el mundo del fútbol se puso en valor su figura. El técnico del Ajax, Oscar García, recordó la importancia que tuvo Cruyff en su carrera: le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del Barça y siempre estuvo disponible para aconsejarle. “Hizo realidad mi sueño”, aseguró.