Laporta: "La intuición me dice que podemos superar la pasada temporada"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue uno de los grandes protagonistas de la Festa de l’Esport Català. Llegó a las instalaciones de CaixaFòrum acompañado de Enric Masip. Tres de sus directivos ya lo estaban esperando: Maria Elena Fort, Miquel Camps y Xavier Barbany. Tras saludar a Joan Garcia, a la familia del portero azulgrana y pasar por la alfombra roja, Laporta mostró su felicidad por el premio recibido por el guardameta del Barça, una muestra más del gran acierto que tuvo la dirección deportiva el pasado verano cuando decidió pagar al Espanyol el importe de la cláusula de rescisión del portero de Sallent: “Es un reconocimiento a Joan Garcia y de rebote también es un reconocimiento al Barça porque tenemos al mejor portero del mundo. Es un jugador con mucha proyección que ya es una realidad y que nosotros estamos muy contentos de tener en nuestro club”.

Los objetivos

El presidente azulgrana valoró también el buen momento del equipo de Hansi Flick, ya ganador de la Supercopa y que, tras vencer al Real Oviedo el domingo en el Spotify Camp Nou, lidera la Liga con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Este miércoles, además, intentará meterse en el Top-8 de la Champions y clasificarse directamente para los octavos de final. Para ello, deberá ganar y golear al Copenhague. “El objetivo principal de esta temporada es estar en todas las competiciones que disputamos hasta el final y ganar las máximas que podamos. Por eso, tras haber ganado la Supercopa de España, esperamos seguir vivos en la Copa del Rey, seguir bien en la Liga y pasar directamente a los octavos de final de Champions. Si no lo podemos hacer, pues a pasar los dieciseisavos e ir pasando etapas poco a poco. El objetivo es, si puede ser, hacer una temporada mejor que la pasada que ya fue histórica”.

Son los objetivos que se ha marcado el Barça para este curso. El presidente azulgrana cree que el equipo de Flick está en el buen camino para lograrlos: “No tengo una varita mágica y no sé lo que pasará, pero seguro que estamos luchando hasta el final, luego espero que tengamos esa pizca de fortuna que siempre es necesaria y podamos, como he dicho, ganar alguna competición. La intuición me dice que estamos haciendo un gran trabajo y que podremos superar lo realizado la temporada pasada”, explicó el presidente del Barça.

Laporta está viviendo sus últimas semanas como presidente del Barça, pues anunció la semana pasada que el próximo 15 de marzo se celebrarán las elecciones a la presidencia del club. El presidente azulgrana se presentará a la reelección y tiene la intención de dimitir a mediados del próximo mes de febrero.