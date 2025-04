Laporta, ilusionado con el triplete: "La realidad está superando las expectativas"

El FC Barcelona llega ilusionado y con razones para creer que el triplete es posible -sin olvidar la Supercopa de España, ya ganada en enero-. Líderes en la Liga con cuatro puntos de margen, en semifinales de la Champions League y campeones de la Copa tras superar al Real Madrid este sábado en La Cartuja; quedan siete partidos por delante, que pueden ser ocho, para poner el broche de oro a una temporada histórica.

“La realidad que está superando las expectativas, aunque ya teníamos esperanzas. Gracias a los jugadores, a Hansi Flick, al ‘staff’… También al femenino, arrancaba su intervención el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una breve entrevista concedida a 'El món a Rac 1'.

Preguntado por los entresijos de la llegada de Hansi Flick al banquillo culé, 'Jan' quiso repartir los méritos de la elección del alemán como nuevo técnico. “Deco y Bojan decidieron que fuera el entrenador del Barça. Yo, como presidente, siempre tengo a decir. A mí me gustaba mucho desde el principio, era quien quería que viniese. Cuando se dio la oportunidad, se lo dije a Deco y estudió las posibilidades. Había otras opciones, pero prefirieron a Flick. Yo habría dicho que sí a cualquier decisión. Sabe que es una nueva etapa, que queremos que dure lo máximo posible: entiende al club, tiene una gran calidad humana… Prefiere ir año a año, seguirá la temporada que viene. La dirección deportiva ya está trabajando en ello”, comentó.

Lo cierto es que Hansi Flick ya firmó un contrato de dos temporadas a su llegada a la capital catalana, hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, el club culé tiene contemplado alargar su vinculación contractual por una temporada más, hasta 2027. Se espera que este acuerdo puede anunciarse antes de acabar el presente curso, dado que la confianza en Flick es plena, termine como termine la campaña.

La pataleta del Real Madrid

También fue preguntado por las quejas del equipo blanco en la previa de la final de Copa. Plantaron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sin comparecer en rueda de prensa, sin entrenar y sin comparecer en la cena institucional con el presidente Louzán. Sus quejas con el arbitraje fueron un paso más allá en su clara estrategia de condicionar al colegiado, llegando a pedir que De Burgos Bengoetxea y González Fuertes fueran reemplazados por otros árbitros.

“Lo viví como una estrategia más, pero nosotros queríamos huir de ello. Nuestra estrategia era la de hablar de fútbol. Sabíamos que sería un espectáculo digno del mejor partido del mundo. Hicimos lo que teníamos que hacer y no entrar en un jardín que no nos interesa nada. Tenemos la saludable aspiración de ganar en todas las competiciones en las que participamos, el resto forma parte de un circo. Procuramos alejarnos de todo el ruido. Florentino estuvo correcto, tenemos una relación de respeto mutuo, nos felicitó. En general, sí me gustó el arbitraje. Nunca se es perfecto, ni el juego de los equipos ni la actuación arbitral, pero estuvo bien”, aseguró Joan Laporta.

Ya, por último, el presidente del club catalán quiso dar ánimos a la plantilla, que tendrá muy poco descanso entre partido y partido, con una exigencia de niveles elevadísimos. “Es lo que comporta estar vivos en todas las competiciones. Son jóvenes y están preparados. Nos están llevando a dónde queremos", zanjó.