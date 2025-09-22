Laporta, ilusionado con Lamine Yamal: “Sería histórico que ganara el Balón de Oro con 18 años”

En París se respira ambiente de gala y el FC Barcelona es uno de los protagonistas destacados en la previa del Balón de Oro 2025. Joan Laporta, presidente azulgrana, atendió a los medios antes del inicio del acto y no dudó en referirse a la figura de Lamine Yamal, la gran esperanza culé en la cita de este lunes, además de valorar el trabajo de Hansi Flick al frente del equipo.

El máximo mandatario culé se mostró ilusionado con la presencia del joven canterano entre los nominados: “Lo veo fantástico, lo veo además con una ilusión contenida, rodeado de sus amigos y de sus compañeros también, que también aspiran al título, como por Raphinha, pero me gusta cómo se toman estos eventos. Sí que es verdad que ahora lo tenemos lesionado por la maldita pubalgia" afirmó Laporta, recordando las molestias físicas que mantienen al atacante apartado de los terrenos de juego.

Pese a su ausencia en los últimos tres encuentros, el presidente confía en que el futbolista pueda regresar pronto: “Él decía que igual estará bien para la Real Sociedad, pero lo veo con mucha ilusión. Es un chaval de 18 años que imagínate, sería algo histórico que consiguiera el Balón de Oro. Y la verdad es que lo he visto ilusionado”, explicó.

Más allá del protagonismo de Lamine Yamal, Laporta también valoró el gran momento que atraviesa el conjunto de Hansi Flick en este inicio de temporada. El dirigente se mostró especialmente satisfecho con la gestión del técnico alemán en sus primeros meses al frente del banquillo culé:

“Estoy encantado con Flick, que está dando una lección de cómo se ha de llevar un equipo de fútbol de esta calidad y de este nivel y la verdad es que hemos venido con Hansi en el viaje y lo veo muy motivado. Muy contento con el grupo, todos le responden cuando han de responder. En fin, está muy bien, está muy motivado”, sentenció el presidente del Barça.

La expedición azulgrana afronta la gala con la expectativa de volver a tener un papel protagonista. El Barça masculino y femenino están ampliamente representados en las nominaciones y, aunque los grandes favoritos no visten de azulgrana, la presencia de Lamine Yamal a sus 18 años como aspirante ya es, de por sí, un hecho histórico.

Una cuestión de respeto

En la línea del discurso de Flick, el presidente culé subrayó el papel del Barça en la gala: “Es un orgullo, es una cuestión de respeto por el fútbol y el Balón de Oro y los nominados, que el Barça somos el club que tenemos más. ¿Si ganará Dembélé o Lamine? Es el comentario de todo el viaje, lo que quiero es que gane un jugador del Barça, tenemos nominados para el Kopa, la mejor jugadora... Tenemos a Hansi Flick que ha tenido la gentileza de venir, él es muy trabajador pero está está representando al club, para mí es el mejor entrenador del mundo”.

Laporta recordó la sorpresa del año pasado y dejó clara la ilusión con la que afrontan la cita: “El año pasado saltó la sorpresa y aquí estamos a la expectativa y con mucha ilusión de que nuestros jugadores ganen el premio. Para el club, que ganase Lamine sería un orgullo y una motivación, competir con los mejores es un orgullo, no es un hito, para expresar nuestra manera de entender el fútbol al mundo, tener a Lamine, Raphinha, Alexia, Aitana... El año pasado hubo una sorpresa, este año no lo sería porque creo que nuestros jugadores son mejores y podemos dar la campanada”.