Laporta: "Hemos salvado al Barça de la ruina"

El presidente ha analizado la situación deportiva, económica e institucional que atraviesa el club Nombres propios como el de Messi, Ansu Fati, Busquets, Balde o Julian Araujo también han sido protagonistas

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido esta mañana en el Auditori 1899 del Camp Nou ante unos 90 periodistas acreditados. El máximo mandatario de la entidad blaugrana ha dado explicaciones sobre la situación del club, una vez ha finalizado la primera vuelta de la Liga y ha concluido el mercado de fichajes de invierno.

Laporta ha realizado una radiografía de la situación deportiva, económica e institucional que atraviesa el club en estos momentos; justo a un mes de cumplir su segundo año de mandato al frente del club catalán. "Estamos orgullosos de las decisiones tan valientes que hemos tomado y han llevado al club al buen camino. En el plano deportivo, destacaría cómo ganamos la Supercopa, con un recital de fútbol. Lucharemos hasta el final por ganar todas las competiciones, pero el objetivo prioritario es la Liga. Sabemos que es un equipo que está en fase de crecimiento; nos hemos reforzado profundamente para tener un equipo competitivo y la dinámica es buena. Somos firmes candidatos, pero tendremos que seguir luchando y trabajando hasta el final", ha explicado en su primer parlamento, poco después de dedicar un minuto de silencio a Marcos Alonso, exfutbolista del Barça y padre del jugador de la plantilla del primer equipo, quien ha fallecido esta mañana.

También ha querido destinar unas palabras de agradecimiento a Xavi Hernández, quien está ayudando a generar una "gran ilusión", dado que este era uno de sus compromisos electorales. "Es un entrenador de club, no rehúye de sus responsabilidades, conoce nuestro modelo de juego y es un hombre de fútbol. Siempre ha estado agradecido con la junta directiva y con el esfuerzo de confeccionar un equipo competitivo, consciente de las limitaciones salariales, nunca nos ha estirado más el brazo que la manga", ha dicho, además de apuntar que con él de entrenador se podrá, incluso, mejorar la época gloriosa que el Barça vivió con Guardiola.

"Hemos salvado al Barça de la ruina económica"

En cuanto al aspecto económico, Joan Laporta ha hablado largo y tendido para explicar la situación financiera tan delicada que atraviesa el club. No ha dudado, nuevamente, en arremeter contra la Liga, organismo que "cambia la normativa cada vez que superamos un obstáculo de 'fair play'", aunque también ha reconocido que "seremos perseverantes en mejorar las relaciones con la Liga, aunque a veces se hace complicado".

“La Liga fija unos límites salariales con relación a sus cuentas. Nosotros lo teníamos excedido en 300-350 millones de euros. A la vez que reducíamos masa salarial, debíamos confeccionar un equipo competitivo, a través de las palancas. Hemos logrado reducirla en 100 millones y esperamos llegar a los 170 en verano con un esfuerzo titánico. Hemos comprado por 215 millones de euros y hemos vendido por 141 millones, por lo que hemos construido un equipo muy competitivo con un coste de 74 millones de euros", ha comentado el presidente blaugrana.

Siguiendo esta línea, 'Jan' ha sido taxativo asegurando que "no será estrictamente necesario traspasar a jugadores importantes. Tendremos otras soluciones, no estaremos forzados ni obligados. Otra cosa es que queramos hacerlas, pero no dependerá para poder cerrar las inscripciones”. Asimismo, Laporta cree que el equipo se reforzará en verano y se intentará "cumplir con todo lo que nos pida el entrenador y la secretaría técnica".

El director de fútbol, Mateu Alemany, también ha querido puntualizar que “estaremos cerca de los parámetros oficiales de manera normalizada, lo que sería un 60-70% y en la norma 1:1". Ha querido ejemplificar la reducción salarial con dos nombres propios: "el año que viene teníamos contratos de Piqué y Griezmann, cuyos coste de la plantilla estaba cifrado en 90 millones de euros”.

Leo Messi y las declaraciones de su hermano

El futuro de Messi sigue en el aire y Joan Laporta sueña con un regreso del argentino al Barcelona. No obstante, apenas se ha mojado al referirse al futbolista del Paris Saint-Germain, pero sí ha respondido a las declaraciones que realizó su hermano Matías ayer miércoles. "No vamos a volver a Barcelona y, si lo hacemos, habría que hacer una buena limpieza, echando a Laporta", explicó Matías.

“Es patrimonio del Barça y estamos muy orgullosos de haber tenido un jugador de su nivel, es el mejor de la historia. No me hagáis hablar de Messi porque es jugador del PSG. No quiero comentar nada sobre futbolistas que no están en nuestro club. Le resto toda importancia a las declaraciones de su hermano, además, ya se ha disculpado y se agradece. Máxima comprensión por las palabras de su hermano. Fue muy triste por como todo acabó”, ha apuntado el presidente blaugrana.

Nombres propios

También se ha referido a varios nombres propios de la plantilla del equipo. El primero de ellos, Ansu Fati, quien tiene tras él varios clubes interesados en ficharle. “Tenemos muchas esperanzas depositadas en él. No tenemos noticias de que su representante quiera hacer algo. No nos planteamos una venta, el futuro no lo puedo predecir con ningún jugador. Dependerá de si será útil para el club y de si el entrenador le hará jugar. Xavi le está dando oportunidades y el jugador puede ir mejorando, las expectativas que ha generado las puede cumplir. Es un futbolista codiciado y cotizado, nos lo hace saber su representante, lo sabemos. Respetamos la posición del jugador porque está decidido a triunfar en el Barça”, ha explicado Laporta.

Respecto a Sergio Busquets, ha comentado que "todavía no se han sentado para hablar porque no es el momento", pero le emplaza a hacerlo cuando él lo considere. Eso sí, ambas partes se reunieron antes de Navidad porque el capitán tenía propuestas de la MLS, pero decidió acabar la temporada de blaugrana. Lo ha catalogado, también, como "incombustible".

Otro de los nombres destacados ha sido el de Alejandro Balde, coincidiendo con la visita de su representante Alejandro Balde a Barcelona ayer miércoles. Su renovación, a punto de caramelo. "Se está trabajando en todo. La renovación de Balde está trabajada y, prácticamente, acordada en comunicación con su agente, a falta de poder inscribirla. El jugador muestra su voluntad de seguir en el Barça”, ha explicado.

También sobre Julian Araujo, lateral diestro de Los Angeles Galaxy, a quien el Barça estuvo a punto de incorporar durante el mercado de fichajes de invierno, pero la documentación no llegó a tiempo. Así lo ha explicado Mateu Alemany, director de fútbol del Barça: "Es un futbolista que seguíamos de hace tiempo que por circunstancias, por un fallo del sistema de FIFA, no se pudo cerrar. Los famosos 18 segundos. Era un futbolista que venía por el segundo equipo. Contamos con él y se buscan solucionamos, vía TAS o jugar en algún equipo estos cinco meses el jugador y luego incorporarse".

La Superliga

El Barça, con Joan Laporta al frente, es uno de los clubes promotores de la creación de esta nueva competición: la Superliga. Esta misma mañana, de hecho, los organizadores del proyecto publican un decálogo que explica cómo debería ser la competición.

Para añadir más información al respecto, el presidente del FC Barcelona ha comentado lo siguiente: “Está progresando y evoluciona favorablemente. Será abierta, algo remarcable. Atractiva, sostenible, respetuosa con la salud de los jugadores. Pretendemos que no se rompa el diálogo con UEFA y poder armonizarla con las ligas nacionales; igual que lo hace la Champions con el resto de ligas. Todo apunta a que los impulsores de la Superliga tendremos el derecho a organizar competiciones. Nos vemos en una situación que no podemos competir con clubes estado ni con una Premier que está destinando 7.000 millones a la competición”.

¿Por qué Limak?

También ha querido enfatizar en la elección de Limak como la encargada de la remodelación del Camp Nou. El máximo mandatario ha asegurado que el Espai Barça sigue su proceso y que la financiación llegará antes de finalizar el mes de marzo de 2023. Por lo que respecta a la empresa turca, tiene varios motivos de peso, en palabras del propio Laporta, para ser la escogida.

"Su planning de obra se ajusta a los términos que exigíamos. Su modelo constructivo lo apoya y han aceptado las condiciones contractuales que pedíamos. Son más exigentes que el estándar del mercado. Han aceptado, también, un precio máximo garantido y poder regresar al Camp Nou antes de junio de 2024 y acabar las obras en junio de 2026. Cada año que estaremos lejos del Camp Nou nos supondrá unas pérdidas de 93 millones de euros. Siempre han cumplido con sus compromisos, en cuanto a plazos y costes", ha argumentado, añadiendo que "hemos desmentido las noticias que no se ajustan a la realidad".

El traslado a Montjuïc

Por último, Joan Laporta no quiso profundizar en los detalles al respecto del traslado al Estadi Olímpic de Montjuïc durante la próxima temporada, dado que la información se facilitará cuando el club tenga más información resuelta. Eso sí, ha desvelado algunas pinceladas, como que existirá un abono sin asiento asignado, el aforo será de 49.000 personas y que un porcentaje de abonados -parecido al de la pandemia- ha solicitado una excedencia.