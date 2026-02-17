Laporta: "Hemos salvado al Barça y ahora queremos cerrar una de las etapas más gloriosas de nuestra historia"

Joan Laporta en estado puro. El presidente saliente inauguró su sede electoral por todo lo alto para iniciar su camino hacia la reelección en los comicios del próximo 15 de marzo. ‘Defensem el Barça’ arrancó este martes con un contundente discurso, pero en tono amable, de su líder. Sin guion, a pelo como siempre, el exmáximo dirigente sacó pechó de su obra en los últimos cinco años, "que ha salvado al club", y prometió un nuevo proyecto ilusionante para cerrar "una de las etapas más gloriosas de la historia de la entidad" culé.

'Jan' enmarcó su precandidatura en la "defensa de las esencias del Barça" y en la voluntad de seguir proporcionando victorias deportivas que den alegrías al barcelonismo. "Hemos preservado estos principios inspiradores del club y nos presentamos a la reelección porque queremos seguir defendiendo al Barça. Hemos recuperado al club", afirmó. Laporta subrayó que el objetivo pasa por culminar los grandes proyectos en marcha, especialmente las obras del estadio: "Queremos acabar el Spotify Camp Nou para asegurar la grandeza de la institución, lograr nuevos hitos deportivos y garantizar que el club sigue siendo prioridad de los socios. Es importante que continuemos. Aún hay camino para recorrer para que haya una máxima eficiencia operativa posible".

En su intervención, insistió en que la entidad está "objetiva e indiscutiblemente mejor que hace cinco años". "Las decisiones que hemos tomado han tenido siempre en cuenta lo que significa el Barça. El Barça es una institución abierta al mundo, comprometida con la defensa del país, nuestra lengua y nuestra cultura, y con una Fundación que contribuye a hacer el mundo mejor", señaló antes de dejar claro que en su nuevo proyecto hará autocrítica de su mandato, pues “todo en la vida se puede mejorar".

"La recuperación del Barça no ha sido un milagro"

"Me siento muy orgulloso del trabajo hecho y de lo que han hecho nuestros directivos, ejecutivos y trabajadores. Lo que se ha producido en el Barça no ha sido un milagro. Ha sido fruto del trabajo del día a día, de tomar decisiones valientes ejecutadas por personas que han puesto su conocimiento al servicio de la entidad para defenderla contra todo y contra todos”, reivindicó. “Nada es más importante que el escudo, debajo del cual está el corazón”, proclamó con su habitual facilidad para apelar a la emocionalidad de los culés.

El exdirigente agradeció "la estabilidad institucional proporcionada por la masa social", destacó las alianzas estratégicas con Nike y Spotify, que han permitido alcanzar cifras históricas en patrocinios, y puso el foco en consolidar el crecimiento patrimonial con la finalización del Spotify Camp Nou y el desarrollo del nuevo Palau.

SPORT.es

Laporta también aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje dirigido a sus potenciales rivales en las elecciones. "Defendemos el Barça de aquellos que no tienen experiencia y que, fruto de la ambición que tienen, no se han dado cuenta de que estos años se trataba de salvar el Barça", afirmó. Y fue más contundente: "No podemos correr el riesgo de dejar el Barça en manos de alguien que nos pueda destrozar el club de nuevo", dijo sobre los otros aspirantes a la zona noble del club barcelonista, Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana.

En el acto de ‘Defensem el Barça’ estuvieron presentes los exdirectivos que dimitieron con él para acompañarlo en el proceso electoral (Miquel Camps, Joan Soler, Elena Fort, Ferran Olivé, Antonio Escudero, Xavier Barbany, Josep Maria Albert y Xavi Puig) y otras personas de su máxima confianza como Xavier de Berga, Carme Hortalà, Carles Ayats, Jaume Santiveri, Oriol Amat, Manana Giorgadze y Enric Masip. Algunos de ellos podrían entrar en su junta en caso de que fuera reelegido.