Laporta: "Me he emocionado viendo juntos a Gavi y Pedri"

"Le agradezco mucho a Alexia el orgullo que muestra por ser del Barça", aseguró el presidente azulgrana "Estoy muy satisfecho, hemos sido el club más galardonado", resaltó Laporta

Joan Laporta, en la Gala del Balón de Oro, no ocultó su satisfacción por los premios a Alexia Putellas, Gavi, y también a Lewandowski, galardonado por sus goles en el Bayern de Munich pero ahora azulgrana.

"Estoy muy satisfecho, hemos sido el club más galardonado y de los más nominados, estoy orgulloso", resaltó el presidente azulgrana a Barça TV.

Le hizo una especial ilusión que Gavi, el ganador del Trofeo Kopa, "acabó su discurso con un 'Visca el Barça. Cuando les he visto a los dos juntos -en referencia a Gavi y a Pedri, quien le entregó el trofeo- también me he emocionado, no lo he podido evitar", admitió. "Gavi ha hablado muy bien y ha dicho que el Barça es el club de su vida. Es muy inquieto y vigoroso, está pendiente de todo y lo muestra en todas sus actuaciones", añadió sobre el sevillano.

La juventud es el futuro y ya presente del equipo azulgrana y Laporta es muy consciente de ello. "Tenemos una gran responsablidad, que es ayudarles a conseguir las máximos logros. Lo están consiguiendo y ahora hace falta conseguir mas éxitos colectivos. Están muy motivados", aseguró el dirigente azulgrana.

"Alexia es extraordinaria"

Joan Laporta también se emocionó, no podía ser de otra forma, con el segundo Balón de Oro para Alexia Putellas, de quien destacó que "en su discurso, ha mostrado orgullo por todos los lados. Tiene una capacidad de liderazgo para emocionar y mostrar el orgullo de ser del Barça que le agradezco mucho como presidente. Ha mostrado en su discurso la grandeza de nuestro club y su propia grandeza, es muy importante para ella, para su familia, para todos los que le deseamos los mayores éxitos y para el Barça. Es extraordinaria", concluyó Joan Laporta.