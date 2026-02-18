Laporta: "Hay árbitros que siempre que nos pitan nos joden"

Laporta no se calló tras los recientes arbitrajes en contra del FC Barcelona y aprovechó un acto en Girona en plena campaña electoral para defender a su equipo. El expresidente azulgrana fue muy duro en contra del Real Madrid y del colectivo arbitral. Precisamente en la ciudad donde los culés sufrieron dos graves errores el pasado lunes: "Hicimos una carta dirigida a la Federación. Era un texto bien argumentado, intentando ser constructivo y aportando hechos que son incontestables; ya lo era antes del pisotón a Koundé. Un pisotón flagrante. Y después, lo del penalti, si hay un VAR que debe estar pendiente de todas las irregularidades, también se tendrá que fijar si se entra antes de tiempo al área", empezó el catalán.

El presidente saliente tiene claro de dónde viene el problema y afirmó que hay una serie de árbitros que sistemáticamente perjudican al Barça: "Lo que ocurre es que ya empezamos a ver unas dinámicas que no se explican. Tienen una difícil explicación. Y hay determinados árbitros, que ya es una constante o es un tema recurrente, que cuando nos pitan nos joden. Y esto es así, es una realidad. Te podría decir quiénes son todos y cada uno de ellos. Porque no se ha producido de una vez, se ha producido más de una vez. Y, además, con jugadas idénticas o prácticamente idénticas, al revés han pitado lo contrario de lo que han pitado contra nosotros. Es clamoroso".

A pesar de eso, Laporta no quiere que el Barça siga las dinámicas de Real Madrid TV en el tema arbitral: "No podemos instalarnos en la queja. Instalarte en la queja permanente no es de un club a la altura del Barça. Yo creo que nosotros, en este sentido, debemos ser claros, debemos, frente a los organismos que corresponden, mostrar nuestra opinión e intentar que mejore este colectivo".

Siguiendo con las referencias al conjunto blanco, el presidente azulgrana volvió a quejarse del diferente trato que reciben los dos conjuntos en momentos complicados. Mientras el Barça sufre errores arbitrales, el Real Madrid recibe penaltis a favor: "Defendemos al Barça contra todo y contra todos. No acaban de soportar lo que somos, lo que representamos o lo que como equipo podemos conseguir. Y la forma que tienen de pararnos es esa. Porque esportivamente no. Pero sí es cierto que, cuando nosotros estamos en un bajón, nos intentan perjudicar. Y cuando los demás están en ese bajón, los ayudan. Han aprendido a nadar; se tiene la piscina de maravilla. Debemos luchar también contra esto. Es la mejor manera de afrontar esa, por mí, disfunción o esa intencionalidad que hay. El Barça es un equipo que, históricamente, siempre nos ha pasado esto. Nunca hemos tenido favores por parte de los árbitros", terminó Joan Laporta.

"Estamos abiertos a hacer el partido homenaje a Messi cuando él quiera"

Además del tema arbitral, uno de los grandes temas que preocupa al barcelonismo es Leo Messi. El mejor futbolista de la historia se marchó del club con una despedida que no estuvo a la altura de su figura por la situación económica del club y la pandemia que atacó al mundo entero. Laporta sigue pensando en que los culés se merecen poder despedirse del argentino de la mejor manera y afirmó que están trabajando en ello.

Leo Messi con el trofeo de la Champions League 2010/11 / Instagram

"Messi es el mejor jugador de la historia, se merece una estatua como Cruyff y Kubala. Además, creo que deberíamos conseguir un partido de homenaje. Nosotros estamos abiertos a hacerlo cuando ellos quieran, porque creo que sería muy bonito ver aquí un partido de homenaje a Leo Messi por todo lo que ha dado al Barça, y también quiero que tengamos claro que el Barça también ha dado mucho a Leo Messi. Nosotros estamos muy agradecidos con él y él también debe estar muy agradecido", explicó en el acto en Girona.