Laporta: "Nos han intentado liquidar"

Con su gente, que hoy es el club: la junta directiva prácticamente al completo, Alejandro Echevarría y la dirección deportiva capitaneada por Deco; Joan Laporta apareció en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva para ejercer de Joan Laporta. Lo hizo en un atril colocado expresamente para la ocasión y que sustituía al atrezo habitual que poco después fue recolocado para que hablara Hansi Flick.

"Han intentado liquidarnos", "no nos hemos rendido nunca", "todo lo que hacemos lo hacemos porque amamos el Barça", "el escudo no se mancha", "han unido fuerzas para imponer un relato ignominioso", "desestabilización", "ataques"... Todo eso y mucho más es lo que, durante casi dos horas, expresó el presidente blaugrana, que como él mismo recordó cumplirá cuatro años al frente el próximo mes de marzo.

El contra todo y contra todos de Joan Laporta fue de época, de esos que acaban provocando que, efectivamente, quienes están a su lado acaben abrazándole religiosamente, con una fe inquebrantable en el líder que, como toda fe, nada tiene que ver con la razón. Y, por el otro, quienes mantienen esa fiscalización, interesada o no, sincera o con oscuros intereses a sus espaldas, sigan manteniendo sus posiciones en la trinchera.

Relato ignominioso

"Ha habido talento, audacia, valentia, conocimiento...", dijo Joan Laporta para referirse a la acción de gobierno llevada a cabo por el presidente, que agradeció única y exclusivamente a los que han estado a su lado: "La mayoria de socios y socias del Barça han entendido desde un primer momento que esto se trataba de salvar al Barça de una situación muy complicada y de defender al Barça de unos ataques por tierra, mar y aire que venian desde fuera y algunos tambien desde dentro". Ese fue el relato que usó el dirigente para explicar todo el ruido generado por las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

Laporta, durante su conferencia de prensa / JAVI FERRNDIZ

Laporta aseguró que "nada de lo que ha pasado nos ha sorprendido" porque "no es casualidad que, cuando el Barça vuelve a emerger en el liderazgo del mundo del fútbol, diversos actores, con sus correspondientes apoyos mediáticos, unan fuerzas para imponer un relato ignominioso que no tiene nada que ver con la realidad. Este modus operandi ya lo conocemos, sabemos de qué va, se repite cíclicamente. Nos conocemos todos".

Y aquí subió el tono: "Una vez más celebro el poder decir que no se han salido con la suya. Porque nos hemos mostrado fuertes y determinados a culminar nuestro trabajo. Nos han intentado liquidar, hemos sufrido mucho, pero no nos hemos rendido nunca y hemos logrado lo que queriamos. Han atacado el escudo y el escudo no se mancha".

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta durante su comparecencia ante los medios de comunicación / JAVIER FERRÁNDIZ

En ese sentido, Laporta reconocía que "yo estoy bastante acostumbrado a aceptar y recibr críticas, ya lo he normalizado, a sufrir acciones que sobrepasan todos los códigos dentológicos, pero lo que no puedo aceptar es cuando esta fiscalización de mi cargo va acompañada de mentiras".

La capacidad de resistencia que el presidente asegura tener no parece tener, valga la redundancia, límites porque "durante estas dos semanas hemos renovado energías, salimos reforzados para seguir combatiendo estas acciones". De hecho, lanzó un aviso a los enemigos del Barça, para Laporta externos y también internos: "Mucho deberán trabajar los desestabilizadores de fuera y los de dentro para tumbarnos. Tendrán que trabajar mucho más para desestabilizar a un club con 125 años de historia".

En el turno de preguntas incluso se dirigió directamente a la oposición que fiscaliza lo que ocurre en la entidad desde el regreso de Joan Laporta, algo que ocurre en cualquier ente democrático, para asegurar que, en el caso de Dani Olmo y Pau Víctor se han equivocado gravemente: "Han tenido una oportunidad de oro para demostrar que aman al Barça y no la han aprovechado, se han posicionado al lado de quienes nos quieren perjudicar, de medios de comunicación hostiles. Están encegados, ven que el club va por el buen camino. ¿Dónde estaban estos opositores en los momentos de máxima dificultad? Todos tienen prisa, paciencia. Venderemos cara la piel. Estoy muy decepcionado de cómo han actuado las personas que tienen aspiraciones a dirigir el Barça".