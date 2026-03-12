Laporta: "¿Haaland? A Font le ha salido el tiro por la culata"

Uno de los nombres propios del debate electoral de '3Cat' fue Erling Haaland, que en las últimas horas ha estado en boca de Víctor Font y Joan Laporta. SPORT avanzó ayer una cumbre en Madrid entre la dirección deportiva de Font con el Manchester City para explorar una vía que permita al club azulgrana tener prioridad en un futuro fichaje de Erling Haaland.

Este diario pudo ‘pillar’ el miércoles a la dirección deportiva de Víctor Font a su salida del hotel de concentración del Manchester City en la capital española, el Four Seasons. Carles Planchart y Xavier Aguilar, miembros del equipo de Font, se reunieron en el interior del hotel con el CEO del club inglés, Ferran Soriano, y con su director deportivo, Hugo Viana.

A pesar de la evidencia del encuentro, la agente de Haaland, Rafaela Pimenta, fue tajante cuando se conoció el encuentro: "No ha existido ningún contacto por él".

Un día después, el propio Font reconoció que no es realista pensar que este verano pueda llegar a Haaland, pero se mostró optimista a medio plazo. Sobre este asunto, Font confirmó durante el debate de '3Cat' el acercamiento con el entorno del futbolista: "Estamos negociando una opción de compra por Erling Haaland para cuando quiere marchar del Manchester City".

Laporta, contundente

Laporta contestó con contundencia a las palabras de Font: "El agente del jugador ya ha desmentido al señor Font. Esta mentira que ha construido el señor Font ya ha sido desmentida", subrayó. Para añadir: "Te ha salido el tiro por la culata, no tienes sentido del ridículo. Ya te han desmentido lo que dices".

El delantero noruego ha sido desde hace tiempo uno de los principales objetivos deportivos del club azulgrana, y su nombre continúa apareciendo en los planes estratégicos a largo plazo. Recientemente, Haaland renovó su contrato con el Manchester City, ampliándolo hasta 2034, lo que descarta cualquier operación inmediata. Aun así, contar con una opción preferente otorgaría al Barça prioridad frente a otros clubes interesados, entre ellos el Real Madrid.

El propio Font ya reconoció en el programa 'Què T'hi Jugues', horas antes del debate de '3Cat', de que no sería un fichaje inminente, pero que la clave es estar bien posicionado cuando cambie el escenario. "Haaland es uno de los mejores delanteros centros del mundo. No es posible ficharle al corto plazo porque renovó el año pasado, pero personalmente estoy convencido que estos contratos tan largos no es posible que se cumplan", empezó diciendo.

"Y es aquí donde debemos estar atentos a la situación de un jugador que le encanta España, que cuando vino aquí hizo declaraciones de lo maravillado que estaba del Camp Nou. El Madrid también lo ha querido, por lo tanto hacer un movimiento que nos proteja a nosotros y nos de esta opción, estoy convencido que puede pasar".