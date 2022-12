Laporta: "Nos gustaría mucho que Messi volviese al Barça, pero ya se verá"

De la misma manera, el presidente blaugrana ha reconocido que "no podemos generar según qué expectativas" También ha informado que no se contempla activar una 'palanca' para afrontar el fichaje de un jugador

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha concedido una entrevista a Barça TV donde ha analizado la actualidad de la entidad, así como la del primer equipo de fútbol masculino. En el apartado de posibles fichajes, ha sido preguntado por el hipotético regreso de Leo Messi al Camp Nou. El máximo mandatario blaugrana mantiene la esperanza de poder recibir luz verde, pero reconoce que la operación es muy complicada.

“Me gustaría que volviese al Barça, me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Ha ganado la Copa del Mudno y nos ha alegrado mucho a los culés porque se le resistía", ha comentado Laporta.

"Para nosotros es el mejor jugador de todos los tiempos. Su corazón es culé, siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como jugador… ahora lo es del PSG. Nos gustaría mucho que volviese al Barça, pero ya se verá", ha añadido también.

Preguntado por la posibilidad de activar otra de las famosas 'palancas' económicas para afrontar el regreso del astro argentino, Laporta ha negado que esta sea una vía factible. "Entraña una gran dificultad. Las palancas han servido para salvar el club y hacerlo más competitivo. La Liga ha estableciodo el 5% del total de ingresos del club, respecto a activos que no han generado recursos de formas recurrente. No estaría destinada al fichaje de un jugador, sino para mejorar la economia de la entidad. Estamos en el proceso de recuperación, no lo contemplamos, queremos aumentar los ingresos y reducir los gastos", ha apuntado.