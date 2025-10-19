Laporta: "Con Gil Manzano siempre pasa alguna cosa"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, fue preguntado por unos de los socios compromisarios sobre si había una 'mano blanca' detrás del arbitraje de Jesús Gil Manzano en el encuentro ante el Girona, con la polémica expulsión de Hansi Flick en el descuento.

"¿Habla de mano blanca? Si no la hay, se parece mucho. El próximo partido no estará nuestro entrenador, aunque el club va a recurrir la sanción a Hansi Flick", afirmó el presidente.

Laporta estaba especialmente indignado porque "el árbitro se excede cuando enseña la amarilla y se espera para que nuestro técnico siga reaccionando. Será difícil que le quiten las tarjetas".

El dirigente barcelonista recalcó que "no me gustó la actitud del árbitro, este señor nos ha expulsado a casi todos los jugadores nuestros que destacan, tiene un currículum con nosotros que solo hay que verlo. Siempre pasa alguna cosa. Da la casualidad que es previo a un partido en el que se jugará el liderato de la Liga".

De todos modos, Laporta no quiso que sus quejas sonaran a excusa y afirmó que "tampoco estuvimos finos" en la ajustada victoria frente al cuadro gironí.