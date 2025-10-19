Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FC Barcelona

Laporta: "Con Gil Manzano siempre pasa alguna cosa"

El presidente del FC Barcelona mostró su malestar por la expulsión de Hansi Flick frente al Girona

Joan Laporta, en el palco de Montjuïc antes del Barça-Girona

Joan Laporta, en el palco de Montjuïc antes del Barça-Girona / Dani Barbeito

Jordi Gil

Jordi Gil

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, fue preguntado por unos de los socios compromisarios sobre si había una 'mano blanca' detrás del arbitraje de Jesús Gil Manzano en el encuentro ante el Girona, con la polémica expulsión de Hansi Flick en el descuento.

"¿Habla de mano blanca? Si no la hay, se parece mucho. El próximo partido no estará nuestro entrenador, aunque el club va a recurrir la sanción a Hansi Flick", afirmó el presidente.

Laporta estaba especialmente indignado porque "el árbitro se excede cuando enseña la amarilla y se espera para que nuestro técnico siga reaccionando. Será difícil que le quiten las tarjetas".

El dirigente barcelonista recalcó que "no me gustó la actitud del árbitro, este señor nos ha expulsado a casi todos los jugadores nuestros que destacan, tiene un currículum con nosotros que solo hay que verlo. Siempre pasa alguna cosa. Da la casualidad que es previo a un partido en el que se jugará el liderato de la Liga".

De todos modos, Laporta no quiso que sus quejas sonaran a excusa y afirmó que "tampoco estuvimos finos" en la ajustada victoria frente al cuadro gironí.

