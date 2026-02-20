Laporta: "Gavi lo ha pasado mal, hubiera jugado con muletas"

Ha sido la noticia del día en el FC Barcelona. Este viernes, el primer equipo blaugrana ha recibido un espaldarazo anímico brutal con la participación en una parte de la sesión de entrenamiento de Gavi. Aunque aún quedan varias semanas para que reciba el alta médica, el centrocampista de Los Palacios y Villafranca ve la luz al final del túnel.

Joan Laporta, que ha empezado con fuerza su carrera hacia la reelección en las elecciones a la presidencia del Barça del próximo 15 de marzo y está viajando por tierras catalanas para explicar su proyecto a los socios, celebró en un acto de su precandidatura 'Defensem el Barça' en Vic el paso del centrocampista andaluz en su recuperación.

Tras "vivir en primera persona los momentos difíciles de Gavi", "ahora todo ha pasado y toca mirar adelante". "Es una gran noticia que esperábamos todos. El club y todos los culés queríamos que Gavi volviera. He vivido su recuperación en primera persona. Ha pasado momentos difíciles tras su recaída, pero ahora todo ha pasado y tiene que mirar adelante. Ha sufrido y ha llorado, pero esto ya forma parte del pasado. Es un jugador con mucho carácter y estaba permanentemente en tensión y enfadado porque quería jugar. Lo hubiera hecho hasta con muletas", declaró el expresidente culé en la capital de Osona.

"Estamos muy satisfechos de que pueda volver a jugar dentro de poco tiempo. Tenemos un tesoro en el vestuario, es un gran grupo humano y cuando alguien se lesiona de gravedad es un momento muy duro. A Gavi lo han ayudado los recuperadores, los médicos, el entrenador, su entorno familiar... Todos juntos hemos intentado que su recuperación fuera lo mejor posible", añadió al respecto Laporta.

"La gente está ilusionada con Flick y Deco"

‘Jan’ también fue preguntado por la respuesta de los aficionados y socios del Barça a sus primeros eventos de campaña. “La gente nos está dando las gracias por todo lo que hemos hecho en los últimos años. Y yo se las devuelvo porque todo lo que hemos conseguido en el anterior mandato ha sido gracias a los socios, a la estabilidad institucional que hemos tenido gracias a su complicidad, comprensión y paciencia. Hemos tenido la confianza necesaria para sacar adelante nuestro proyecto”, respondió.

“Nos piden que acabemos el Spotify Camp Nou y que continúe el mismo bloque deportivo. La gente está muy ilusionada con Flick en el banquillo y Deco en los despachos. Existe el deseo de que se culmine la obra empezada”, añadió en un claro mensaje dirigido hacia los otros precandidatos, partidarios de cambios en la dirección deportiva. “No podemos correr el riesgo de que venga alguien sin experiencia y destroce todo aquello que nos ha costado tanto esfuerzo construir”, opinó Laporta sobre sus rivales electorales.

En el acto de Vic, una ciudad “con muchas barcelonistas” que cuenta “con una de nuestras peñas más emblemáticas”, el presidente saliente también manifestó su satisfacción con el trabajo de Xavi Pascual al mando del equipo de baloncesto barcelonista. "Es de aquellas personas que viven con intensidad todos los partidos. Confiamos en él y podemos aspirar a todo: hemos recuperado nuestra posición en la Liga y la Euroliga, ahora estamos jugando la Copa del Rey... Estamos muy agradecidos a él".