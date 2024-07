Laporta: "Podemos hacer frente al fichaje de Nico"

El máximo mandatario del FC Barcelona, Joan Laporta, atendió al programa 'El Matí de Catalunya Ràdio' al inicio de la semana en la que el primer equipo azulgrana arranca los entrenamientos en esta nueva era de Hansi Flick. 'Jan' charló con el periodista Francesc Garriga de forma breve, pero suficiente para acometer varios aspectos, sobre todo la situación y el interés con el jugador del Athletic Nico Williams.

“Evidentemente que me gusta, y mucho. Hoy por hoy nos podemos permitir fichar a Nico Williams. Podemos hacer frente a un fichaje como el de Nico", soltó el presidente Laporta, que también añadió que "es responsabilidad de Nico. Estamos trabajando en las operaciones que nos pide Flick". En este sentido, sobre la posibilidad de fichar y la regla del 1:1, Laporta comentó que "en breves podremos anunciar las operaciones que hemos trabajado. En breves volveremos a la normalidad del Fair Play".

El interés por Nico, que adelantó SPORT hace semanas, no se ha movido un ápice. El jugador está aislado de todo en la Eurocopa y en las entrevistas que ha ido concediendo (que no han sido pocas) no ha sido para nada contundente respecto a su futuro en el Athletic.

TEBAS YA FUE OPTIMISTA

Sin duda, es uno de los aspectos que más preocupa al barcelonismo. En ese contexto, el presidente de la Liga Javier Tebas ya hizo referencia a ello y se mostró más optimista que nunca: "Este año, de todos los últimos años, es en el que más fácil lo tiene. Está saliendo de su situación económica complicada y vamos a ver si solucionan esos pocos temas que tienen para sumar las incorporaciones importantes que esperan".

FLICK

Precisamente, hizo referencia a Hansi. A lo que espera de él, a cómo es, etc. “Flick habla inglés y se está esforzando en aprender catalán y castellano. Es un compromiso de su parte, es muy serio. Haremos una presentación y la idea es que haga una rueda de prensa antes de ir a la gira".

En SPORT ya analizamos este lunes las piezas con las que contará el germano en este inicio de pretemporada. Entre ellas, 10 jóvenes que destacaron el curso pasado con el Barça Atlètic. Flick lleva estos últimos meses analizando los jóvenes talentos que tiene el club en la cantera y ya pudimos verle junto a Deco en un entrenamiento reciente del filial azulgrana.

Como dijo Laporta, podremos verle ante los medios, si no hay un giro de guion, antes de poner rumbo a Estados Unidos, donde el equipo disputará tres amistosos. Los primeros encuentros con Flick de 'comandante'.

LAS LESIONES

Tuvo tiempo Laporta de valorar las recientes lesiones de Pedri y Araujo: "Empezar la temporada otra vez con Pedri lesionado no me hace gracia, pero estoy seguro que con los nuevos preparadores la cosa irá bien. Con Araújo también, hay que ser fuertes e intentar tener una plantilla competitiva".

Ronald Araujo se lesionó en el Uruguay - Brasil de la Copa América / AP

Una declaración con 'dardo' para la preparación física del equipo en estos años pasados y un mensaje clarísimo de que es uno de los aspectos de máxima prioridad para la parcela deportiva del club. Se considera que es, seguramente, el apartado en el que la plantilla puede dar un salto más importante de cara a poder competir con todos los grandes de Europa y sobrellevar la densidad de un calendario que este próximo curso será aún más denso con el nuevo formato de Champions.

En definitiva, fueron cinco minutos que no se habían anunciado con anterioridad, que aparecieron un poco de 'sopetón'. Pero muy bien aprovechados y en los que Laporta, que se encuentra de vacaciones y que va haciendo 'incursiones' en su querida S'Agaró, no se dejó nada en el tinero.