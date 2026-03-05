Joan Laporta y Víctor Font, candidatos a la presidencia del FC Barcelona

La carrera hacia la presidencia del FC Barcelona ya tiene a sus finalistas: Joan Laporta y Víctor Font fueron proclamados oficialmente este jueves candidatos a los comicios del 15 de marzo tras superar el corte de 2.337 firmas válidas. 'Defensem el Barça' y 'Nosaltres' serán los dos proyectos que los socios podrán votar en las urnas para decidir el máximo mandatario del club blaugrana para los próximos cinco años. La sorpresa fue que Marc Ciria no pasó el corte después de que le invalidaran un alto porcentaje de papeletas.

Josep Cubells, secretario de la junta directiva del Barça, compareció junto con los miembros que integran la junta electoral de la entidad culé (el presidente Juan Ignacio Soler-Cabot Serra, Jordi Serra, Gerard Coderch, Mercè Ibarz y Antoni Ortega) para anunciar las firmas aprobadas de cada candidato. Laporta fue reafirmado como el aspirante con más apoyos (7.226 de 8.170 presentadas; 944 no válidas), mientras que Víctor Font también superó con comodidad el número mínimo requerido (4.440 de 5.144 y 704 no válidas). En cambio, Marc Ciria fue la sorpresa al quedarse fuera con 2.247 válidas de 2.845 y 598 no válidas. Se quedó a 90 de las necesarias.

Se espera un recurso de Ciria

Josep Cubells anunció que la junta electoral recibió dos solicitudes de la misma candidatura, (la de Marc Ciria) "una para que se aceptasen una serie de firmas sin DNI Y no fue aceptada; y otra de de hubiera un interventor en cada mesa de validación, que sí fue aceptada. Esta misma candidatura puso en duda el proceso de validacion y por eso todas las suyas se llevaron a cabo ante notario". Se espera que Marc Ciria presente un recurso.

¿El pacto de la oposición, descartado?

Antes de conocerse el resultado oficial de la precampaña, según había podido saber SPORT, las candidaturas de Víctor Font y Marc Ciria aún no daban por cerrada la posibilidad de aunar fuerzas con el objetivo de tumbar al presidente saliente en las urnas.

Pero primero, la prioridad de Ciria es presentar la reclamación. Para ello apelarán ante la junta electoral esgrimiendo al artículo 46 de los estatutos del club dentro de los tres días hábiles siguientes al acto de proclamación de las candidaturas.

Font no ha podido dejar más claro que es partidario de "priorizar los intereses del club a los individuales" y "convertir las elecciones del 15 de marzo en un plebiscito", pero Ciria, al menos en sus declaraciones públicas, no había abierto la puerta a renunciar a su candidatura. El pasado domingo las posturas se acercaron, pero se desestimó la opción de pactar antes de presentar las firmas porque hubiera sido precipitado y con más sentido electoralista que de proyecto.

Es demasiado pronto para descartar cualquier escenario, después del terremoto que causó la noticia en torno a Ciria. Cada una de las partes jugará las cartas que considere oportunas, en función de cómo avancen las negociaciones. Se avecinan horas de llamadas y mensajes en los despachos aunque es evidente que Ciria tiene dos frentes abiertos una vez que piensa impugnar el recuento.

Un mínimo de dos debates

Durante la campaña electoral que tendrá lugar entre este viernes y el de la semana que viene, del 6 al 13 de marzo, se celebrarán un mínimo de dos debates entre cabezas de cartel para que, en principio, Laporta y Font contrasten proyectos. El de 'RAC1' será el lunes 9 a las 9 horas y el otro, el de 'TV3', el jueves 12 a las 23 horas.

No se puede descartar que durante los últimos días de campaña se realicen también debates sectoriales entre integrantes de las candidaturas para analizar con más detalle los programas deportivos, económicos y sociales. Veremos si se confirman y, por consiguiente, los socios tienen mucha más información a su disposición a la hora de ejercer su derecho a voto.