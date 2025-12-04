Laporta, sobre Florentino y el palco del Bernabéu: "Es otra historia. El Madrid representa el poder y el Barça, la libertad"

El FC Barcelona y el Real Madrid están en momentos de cambios. Los culés celebrarán elecciones esta temporada y están finalizando las obras del nuevo estadio, mientras que los merengues han cambiado de entrenador tras la etapa de Ancelotti y Florentino Pérez quiere vender un 5% del club para crecer económicamente.

Solo hay cuatro clubes íntegramente propiedad de los socios en España: Barça, Madrid, Osasuna y Athletic Club. En Barcelona se ha debatido mucho en los últimos años sobre el cambio de modelo de propiedad, pero Joan Laporta dejó claro que esto no está en sus planes: "El Barça no se está planteando nada de este estilo. Los hechos han desmentido que fuéramos a convertir al Barça en SAD. Ser de los socios es un valor añadido que tenemos. Por ejemplo, a los inversores que consiguió Goldman Sachs les gustaba porque éramos de los socios cuando se les explicaba. Es una garantía de retorno. El campo se paga con lo que genere el propio Camp Nou. El Madrid no sé por qué lo ha hecho; yo respeto lo que hagan, pero nosotros no lo tenemos ni pensado", explicó en un acto de 'La Vanguardia'.

De hecho, el presidente azulgrana sabe de la importancia de seguir siendo un club de los socios: "Veo muchas voces que hablan de que el Barça debe verse como una empresa; el Barça no es una empresa, es una institución. Hay ámbitos como el deportivo y social que no deben gestionarse empresarialmente; son otros códigos. El Barça es una institución moderna, comprometida con la sostenibilidad. He llegado a la conclusión de que mi proyecto y el de mi junta es la única alternativa que garantiza que el club no acabe siendo S.A.D".

Florentino Pérez y Joan Laporta, en el palco del Bernabéu durante el último clásico. / AFP7 vía Europa Press

Joan Laporta ha visitado muchas veces el Santiago Bernabéu en los diferentes Clásicos durante sus dos mandatos. El palco del estadio blanco suele estar repleto de gente de mucho poder en España: presidentes, ministros, empresarios... algo que, según el presidente culé, diferencia a los dos equipos: "El Madrid representa el poder y el Barça, la libertad. No sé si se hacen negocios en el palco del Bernabéu. Hay poder. Aquí es otra historia; estamos más por la democracia y la libertad. Hay una relación correcta y cordial con Florentino Pérez".

En el palco del Spotify Camp Nou nunca se ha sentado un presidente del Gobierno español, aunque Laporta explicó que se lo ofreció en varias ocasiones a Zapatero: "Hubo circunstancias que hicieron que no viniera, que es un declarado aficionado del Barça. Sería bienvenido. Los otros presidentes han manifestado que son de otro equipo. Yo me los he encontrado en algunos momentos en los que el Barça ha hecho resultados buenos allá (Bernabéu)".

A pesar de las diferencias entre los dos clubes, Laporta expresó su admiración por Mbappé como jugador, aunque dejando claro que prefiere a 'los suyos': "A mí me gustan los que tengo en el Barça. Puedo reconocer que son muy buenos; Mbappé es un gran jugador, pero a mí me gustan los Lamine, Cubarsí, Bernal, Gavi, Casadó, Pedri... Esta combinación de jugadores de casa con los Raphinha, Lewandowski, Ferran genera un gran espíritu de casa. A mí me gustan los míos. La relación con Florentino es cordial, pero es evidente que tenemos nuestras diferencias".