"Laporta y Florentino están llevando a Barça y Madrid a ser una SA"

José María García, icónico periodista deportivo español conocido por su estilo directo y combativo en la radio donde marcó una época con sus programas, ha pasado por los micrófonos del 'Versió d'Estiu' de RAC1 para comentar la actualidad del Real Madrid. Durante décadas, fue una de las voces más influyentes en los medios de comunicación deportivos en España, no ha escondido su inadversión por Florentino Pérez y su nuevo proyecto galáctico:

"Algo está pasando en el Real Madrid, no sé si Mbappé, que nadie puede discutir su calidad, ha nublado la gestión de Ancelotti, pero a las pruebas nos remitimos" empezó analizando la situación deportiva del club. "¿Demasiados gallos? No creo, valoro la capacidad de Ancelotti, es muy difícil dirigir a una estrella, imagina a seis o siete, pero cuando lo tienes todo planificado llega el estrellón porque el futuro del presidente, que se gusta más que nada, depende de ello", añadió apuntando hacia Florentino, al que continuó atacando:

"No te quepa duda que Florentino ha preferido una colección de cromos. No tengo relación con Florentino porque no creo que sea una persona idónea para ser tu amigo. Aquel que quiere estar por encima del bien y del mal y se basa de la influencia para hacer lo que quiere y cometer irregularidades".

"El palco de Bernabéu sigue siendo importante, en la Europa democrática cuántos estadios están en el centro de las poblaciones? Pues Madrid es así (...) Todos los presidentes que han pasado han intentado edificar en la ciudad deportiva, hasta que llegó Florentino y se hizo una operación penosa y lamentable. El Madrid acusa al PSG de ser un equipo estado, no dice nada de las ayudas que ha recibido del estado español", recordó sobre la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva blanca del 2001.

Finalmente, acusó a Joan Laporta y al propio Florentino de querer convertir a sus clubes en sociedades anónimas para su propio interés: "El Real Madrid o el FC Barcelona no son de un presidente, son de una masa social. Es cierto que tanto el presidente del Barcelona como del Real Madrid están por convertir eso en una Sociedad Anónima y hacer sus chancullos", aseguró.