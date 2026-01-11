Laporta: "Florentino me ha felicitado"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, estaba en una nube al término del partido con el trofeo de la Supercopa en el bolsillo. Laporta atendió a los medios y mostró la alegría por el triunfo de "una gran familia" y que Florentino Pérez había estado a la altura al término del choque.

“Florentino me ha dado la enhorabuena, al principio y después del partido nos hemos saludado con cordialidad. Al revés hubiera pasado lo mismo”, afirmó el máximo dirigente blaugrana. Sin embargo, el encuentro en el palco y en la entrega de trofeos no ha servido para cambiar la tensión entre las dos entidades: “No se ha hablado de las relaciones, ya comenté como están”, en relación a que están rotas.

Laporta estaba exultante por el "fútbol espectacular, por poder disfrutar de exhibiciones como estas. Somos un equipo muy generoso, contribuimos a todo esto. Somos una gran familia. Son los jugadores, sus padres, hermanos, son jóvenes y son futbolistas que han sabido unir culturas distintas".

El maestro Flick

El dirigente dio el mérito a Hansi Flick, a quien consideró como un técnico "magistral", por "todo lo que él y su equipo de trabajo están haciendo de forma fantástica. Nos gustaría revivir lo de la temporada anterior y lograr un poco más, que es importantísimo”.

Laporta destacó que se jugó una “semifinal muy buena y podía parecer que éramos favoritos, pero no los hay en una final, hemos empezado marcando... en tres minutos te pueden empatar y complicar el tema. Nos hemos sobrepuesto y lo hemos pasado con los nervios propios de una final para que merezca la pena. Me ha gustado el guion del partido".

Entre los jugadores, Laporta puso el acento en Raphinha "por los dos goles y la intensidad que marca", si bien matizó que “somos un conjunto, el valor es que juegan con espíritu de grupo con un sistema muy aprendido y trabajado. Me ha gustado mucho lo que se ha hecho con Araujo, que saliera al final. Lo he visto emocionado".