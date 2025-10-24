Laporta: "Flick ya me dijo que Fermín era una pieza clave"

Joan Laporta visitó este viernes la provincia de Huelva con motivo del XV Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, celebrado en Lepe, en un acto que reunió a centenares de aficionados culés pocos días antes de uno de los partidos más esperados del año: el clásico ante el Real Madrid.

Durante el encuentro con las peñas, y en declaraciones al periódico digital 'Huelva Hoy', Laporta quiso destacar el papel de uno de los protagonistas del momento, el mediocampista Fermín López, natural de El Campillo, que viene de firmar una actuación estelar en la Champions League. El joven centrocampista anotó un hat-trick que confirmó su gran estado de forma y su peso creciente en el equipo dirigido por Hansi Flick.

El máximo mandatario culé no escatimó elogios hacia el canterano: “A mí ya me lo dijo nuestro entrenador, que era una pieza clave para el Barça. Y la verdad es que Fermín lo está demostrando, tiene una categoría extraordinaria como jugador, y además, mejor persona”, declaró Laporta, visiblemente satisfecho por la irrupción del futbolista andaluz.

Sus sensaciones para el clásico

Con la goleada del Barça en la Champions todavía reciente, y tras un triunfo más ajustado del Real Madrid frente a la Juventus, el presidente quiso subrayar la importancia del partido de este domingo en el Santiago Bernabéu: “El Clásico siempre es un partido de máxima rivalidad y que se ve en todo el mundo. Yo querría que siguiéramos la racha del año pasado”, recordó Laporta, haciendo alusión al contundente 0-4 conseguido por el conjunto azulgrana en la pasada temporada.

Preguntado además por la suspensión del encuentro previsto en Miami, el dirigente fue rotundo y evitó polémicas, remitiéndose al comunicado oficial emitido por la entidad: “Ya hemos hecho un comunicado en el Barça y me remito al comunicado”, afirmó con firmeza.

La visita de Laporta a Huelva sirvió no solo para reforzar el vínculo del club con sus peñas en el sur, sino también para enviar un mensaje de confianza en el equipo en vísperas de un nuevo Clásico. En un ambiente de entusiasmo y cercanía, el presidente transmitió optimismo y orgullo por el rendimiento de una plantilla que combina juventud y talento, con Fermín López como uno de los símbolos de la cantera culé.