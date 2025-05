Laporta: "Flick continuará"

El FC Barcelona ha cerrado de manera extraordinaria la temporada 2024/25. A la Supercopa de España, la Copa y las semifinales de la Champions se añadió anoche el 28º título de Liga de la historia del club. “Sólo nos ha faltado llegar a Múnich y jugar la final de la Champions. Pero hay margen para aprender. Pero con LaLiga, Copa y la Supercopa estoy muy contento”, expresó Joan Laporta en los micrófonos de 'Catalunya Ràdio'.

El presidente, que aseguró haberse ido a dormir pasadas las seis de la mañana y cuyo nivel de resaca no quiso desvelar entre risas, se refirió a la importancia de Hansi Flick, quien aterrizó a la capital catalana en verano y se ha convertido en el líder de un vestuario con una calidad humana y futbolística superlativa.

“Un porcentaje alto de los éxitos son suyos, está ilusionado con el proyecto. Hace ya un par de meses que nos hemos puesto de acuerdo, continuará. Deco lo tiene perfilado y en breves se anunciará. Quiere seguir año a año. Está muy contento, dicho por él, está viviendo una de sus mejores épocas profesionales. Impone sus normas y tenemos a jugadores con mucha personalidad y muy joven. Son detalles que siempre cuida Hansi. Cuando se sale la cosa de la norma, me dice entre coñas, 'tú me pides que renueve por muchos años, pero...'", explicó Joan Laporta en la radio pública catalana y en 'Rac 1'.

De Lamine Yamal también se deshizo en elogios y llegó a compararlo con Ronaldinho y Leo Messi, de la misma manera que aseguró que firmará en breve su renovación, ya como mayor de edad. "Es uno de los escogidos para hacer una carrera profesional única, asignada a los mejores futbolistas de la historia. No solo busca lucirse personalmente, tiene un talento innato. Está contento en Can Barça y tiene un proyecto que gira alrededor suyo, como el de Ronaldinho y Messi. Está envuelto de grandísimos jugadores", dijo.

La próxima temporada

Laporta reconoció que el "objetivo prioritario" era ganar la Liga porque es el título "más honesto" y "lo hemos superado con creces ganando la Copa y la Supercopa, además ante nuestro máximo rival”. De cara a la próxima temporada, el presidente culé aseguró que en el vestuario "lo quieren todo, son descarados y desacomplejados". Recordó también que "la Champions está ahí y en el Barça además somos exigentes, queremos aparte de ganar, espectáculo y jugar bien”.

Por lo que respecta al mercado de fichajes, Laporta fue claro con las posibles incorporaciones. "Tenemos muy buen equipo, está equilibrado. Los futboleros siempre queremos a los mejores jugadores, pero estos no siempre hacen al mejor equipo. Deco maneja muy bien los equilibrios. También con los jugadores de la casa. La fuerza de este grupo es la combinación con la gente de fuera. Hay que valorar lo que tenemos, estamos preparados si hay que cerrar alguna operación, pero habrá pocos retoques porque tenemos un gran grupo. Tenemos un equipo muy competitivo”, añadió.

¿Elecciones a la vista?

Joan Laporta también confirmó que no adelantará las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y que se regirá por lo que mandan los estatutos del club, es decir, en 2026. "Convocar las elecciones antes sería ventajista y no lo soy, siempre he cumplido mis mandatos en la medida que me han dejado. Las convocaré cuando corresponda, según los estatutos", apuntó.

Del mismo modo, también aseguró que se presentará a los próximos comicios: "El club está mejor organizado viendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Me da fuerza y me hace estar convencido de que hacemos bien las cosas, en gran medida, estamos acertando. Me gustaría presentarme a las próximas elecciones, creo que estamos haciendo un buen trabajo y merecemos continuidad".

Tebas y el 'caso Olmo'

Por último, también fue preguntado por las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que calificó de "corrupción deportiva" al 'caso Olmo': "Yo no he leído nada porque no sé si estoy despierto o no. Pero cuando ganas has de ser generoso en todos los ámbitos. Es un momento de felicidad de todo el barcelonismo, hemos recuperado la alegría y el orgullo. He leído que incluso Tebas nos felicitó y me quedo con esto", explicó en la radio.

"Con todo este tema de la corrupción deportiva no se aclaran. Se ha extendido el sumario porque han querido estirar el chiclé y no tienen nada que hacer porque postura del Barça es la que se está imponiendo y estoy convencido que acabaremos ganando y siendo absueltos. No se saldrán con la suya porque esta campaña de desprestigio institucional como otras campañas similares hacen que aún sea mejor y tenga más mérito ganando los tres títulos", añadió para finalizar su discurso.