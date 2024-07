Laporta: "Flick sabe que en el Barça debemos vencer y convencer"

Joan Laporta empezó el acto de presentación explicando que la elección de Hansi Flick se hizo "siguiendo las recomendaciones de la dirección deportiva, de Deco, creíamos que la persona que tenía las condiciones ideales era Hansi Flick, por su experiencia, cultura del esfuerzo y el trabajo de La Masia”.

Dirigiéndose directamente a Flick le dijo que “eres el más capacitado para dar impulso al primer equipo y para afrontar los retos que tenemos. Lo harás con convicción, determinación y con la frescura renovada”. Siempre con una idea: “El Barça tiene que competir hasta el final en todas las competiciones porque forma parte de nuestra esencia”.

Del alemán añadió que “es un profesional serio, con experiencia. Tiene toda la confianza y agradezo el compromiso de aceptar el cargo. Trabajar para el Barça es una referencia del mundo del fútbol, más allá de los títulos, tiene un compromiso de una identidad de juego que nos diferencia, vencer y convencer. Somos millones de barcelonistas qie estamos muy ilusionados para que el equipo vaya hacia la victoria”.

Laporta no quiso olvidarse de Xavi Hernández, de quién dijo que "la decisión que no continuara no fue fácil" y lo justificó: "Es una persona que aprecias y ha escrito en letras de oro la historia del Barça, es muy duro prescindir de él. Teníamos que poner por delante los intereses del FC Barcelona que otras situaciones. Creíamos que era el momento para hacer un cambio y dar otro impulso. Agradezco a Xavi y su staff. Cogieron el Barça en un momento de máxima dificultad. El Barça ganó una Liga histórica y una Supercopa de España, con una apuesta clara por jugadores de La Masia”.

Solvencia económica

El presidente abordó posteriormente otros asuntos como "el tema económico, que está mejor de lo que estaba. El proceso era salvarlo y estamos en el camino de la normalidad. El Barça puede afrontar fichajes de la magnitud de que se habla. Podemos afrontar cualquier operación del mercado. Deco trabaja para mejorar la plantilla y, en este sentido, iremos anunciado en breve las noticias económicas relevantes. Trabajamos con la Liga para cumplir la regla del 1:1".

Sobre el proceso de elección de Flick, Laporta explica que "todo viene después de una reunión de Deco y Bojan con él. Nos dijeron que era la persona idónea y en la junta aprobamos que fuera el entrenador". El máximo dirigente también vio "un técnico con ganas e ilusión que estos jugadores de gran calidad, creyeran en él y la estructura de club que quiere montar".