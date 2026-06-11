Laporta ficha a Sergio Serrano, sanador del Banco Sabadell, como director financiero del Barça

Joan Laporta, ganador de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona celebradas el pasado 15 de marzo, tomará posesión el próximo 1 de julio y arrancará el segundo mandato de su segunda etapa al frente del club blaugrana. El máximo mandatario culé quiere culminar su obra y poner fin de una vez por todas a la delicada situación económica que atraviesa la entidad desde que estalló la pandemia de Covid-19.

Según ha avanzado 'El Confidencial', Laporta ha fichado a un profesional muy contrastado para lograr su misión. Se trata de Sergio Serrano, ejecutivo del Banco Sabadell conocido por haber saneado la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Con 25 años de experiencia en el mercado de capitales, se incorporará a la institución blaugrana como nuevo director financiero y, por consiguiente, se encargará de liderar la última fase del plan de reestructuración impulsado por el club en 2021.

En concreto, y siempre según la fuente citada, Serrano tendrá el principal objetivo de refinanciar la deuda total del Barça, cifrada actualmente en unos 2.500 millones de euros. Esta cantidad incluye los 1.450 'kilos' concedidos por Goldman Sachs para financiar el Espai Barça que, tal como avanzó el diario 'Ara' y pudo confirmar SPORT, se verán aumentados si los socios compromisarios aprueban la ampliación del crédito que Laporta les pedirá.

Como suele ocurrir en las grandes obras, y más en una de la magnitud de la que está llevando a cabo el FC Barcelona, el presupuesto sufre una desviación. Se espera que la cantidad de deuda pueda ascender en unos 300 o 400 millones de euros y, en caso de aprobarse en Asamblea, esto supondría un incremento del 26% de los costes. Actualmente la calificación crediticia (evaluación que mide la solvencia) del club catalán está en el límite de lo que se considera una empresa solvente, por lo que Sergio Serrano tiene mucho trabajo por delante.

Noticias relacionadas

Aunque Rafa Yuste será el presidente del Barça hasta el 30 de junio, Joan Laporta ya está tomando decisiones para que su segundo mandato sea un éxito. Deportiva, social e institucionalmente, la entidad se ha recuperado; a nivel financiero, sin embargo, todavía hay mucho margen de mejora.