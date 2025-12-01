Laporta explica el fallo que afectó a 7.500 socios

Aún colea el lío del pasado sábado que afectó a 7.500 socios en el marco del Barça-Alavés. Hubo un fallo operativo en la aplicación de 'Socios' y se formaron largas colas en la OAB (Oficina d'Atenció al Barcelonista). Elena Fort ya se pronunció sobre el asunto como primera voz del club a hacer referencia al error técnico. Y Joan Laporta ha desgranado todas las actuaciones que se están realizando desde el FC Barcelona para esclarecer las causas y que no se vuelva a repetir.

"A raíz de los incidentes técnicos hemos iniciado una auditoría exaustiva para escalerecer qué pasó y encontrar las causas. Pretendemos hacer que no vuelva a ocurrir. Trabajamos con preveedores tecnológicos de primer orden y reconocimiento internacional. En este sentido, les hemos pedido que nos den toda la información y la responsabilidad para que nos den garantías de fiabilidad. Estamos concluyendo la investigación. Fue una situación muy insólita y las causas no están determinadas. No hemos dejado de trabajar ni domingo ni este lunes y sabremos las causas hoy mismo", dijo Laporta.

MÁS EXPLICACIONES

Laporta tuvo que soportar algunos cánticos contra su figura en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

"Permitidme que acabemos las conlusiones y haremos una rueda de prensa mañana para dar las explicaciones oportundas y con máxima transparencia y decir lo que ha fallado y anunciar medidas. La vicepresidente ya pidió disculpas a los socios y socias qafectados. Se terminó resolviendo, casi todos acabaron entrando. Mucha gente con el partido ya empezado. Un grupo menor se fue a casa cuando hubo la incidencia, pero de los 45.000, 38.000 entraron con normalidad. En Montjuïc no hubo casi nunca incidencias. Dos horas antes del partido se produjo una ralentización y provocó un número superlativo de carga", añadía Laporta.