FC BARCELONA

Laporta explica el fallo que afectó a 7.500 socios

El presidente habló en el marco de la presentación de 'La Marató' de Catalunya Rádio y TV3

Laporta explica el fallo en la aplicación que afectó a 7.500 socios en el Barça-Alavés / SPORT

Aún colea el lío del pasado sábado que afectó a 7.500 socios en el marco del Barça-Alavés. Hubo un fallo operativo en la aplicación de 'Socios' y se formaron largas colas en la OAB (Oficina d'Atenció al Barcelonista). Elena Fort ya se pronunció sobre el asunto como primera voz del club a hacer referencia al error técnico. Y Joan Laporta ha desgranado todas las actuaciones que se están realizando desde el FC Barcelona para esclarecer las causas y que no se vuelva a repetir.

"A raíz de los incidentes técnicos hemos iniciado una auditoría exaustiva para escalerecer qué pasó y encontrar las causas. Pretendemos hacer que no vuelva a ocurrir. Trabajamos con preveedores tecnológicos de primer orden y reconocimiento internacional. En este sentido, les hemos pedido que nos den toda la información y la responsabilidad para que nos den garantías de fiabilidad. Estamos concluyendo la investigación. Fue una situación muy insólita y las causas no están determinadas. No hemos dejado de trabajar ni domingo ni este lunes y sabremos las causas hoy mismo", dijo Laporta.

MÁS EXPLICACIONES

Laporta tuvo que soportar algunos cánticos contra su figura en el Spotify Camp Nou

Laporta tuvo que soportar algunos cánticos contra su figura en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

"Permitidme que acabemos las conlusiones y haremos una rueda de prensa mañana para dar las explicaciones oportundas y con máxima transparencia y decir lo que ha fallado y anunciar medidas. La vicepresidente ya pidió disculpas a los socios y socias qafectados. Se terminó resolviendo, casi todos acabaron entrando. Mucha gente con el partido ya empezado. Un grupo menor se fue a casa cuando hubo la incidencia, pero de los 45.000, 38.000 entraron con normalidad. En Montjuïc no hubo casi nunca incidencias. Dos horas antes del partido se produjo una ralentización y provocó un número superlativo de carga", añadía Laporta.

