Laporta explica su 'botifarra': "Tenía una euforia contenida"

Joan Laporta, durante su conferencia de prensa efectuada la matinal del martes, intentó explicar su gesto antes de la semifinal de la Supercopa de España en el que hizo una 'botifarra' o corte de mangas poco después de conocerse que a Dani Olmo y a Pau Victor el CSD les dieron la cautelar. El gesto, que se produjo después de abrazar a Enric Masip, fue recogido por las cámaras de televisión.

"No insulté a nadie, ni cojí a nadie por el cuello, ni dí patadas al mobiliario. Tenía una euforia contenida, que tenía parte de indignación porque me veía el sufrimiento de todos", argumentó el presidente cuando le pregutaron por este gesto.

Una vez dentro del palco, Laporta admitió que abordó a Rafael Luzán, presidente de la RFEF: "Al no otorgar las licencias, le dije al presidente de la Federación Española lo que pensaba. El día siguiente o el día después, ya lo hablamos y lo aclaramos".

"No insulté a nadie.Y lcon lospresidentes delasterritoriales, nada más lejos de larealidad. Hay buena relacióncon los presidentes delas territoriales.Hay muchos que son aficionados nuestros"

Vino a decir que es una reacción normal en su personalidad: "Soy “tal com raja’ (soy tal como soy). No me gusta hacer el paperet (no me gusta el paripé) . Tuve una reacción que es la que fue y ya está hecho", agregó.