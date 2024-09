Laporta evitó reavivar el 'caso Nico Williams'

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, compareció este mediodía en rueda de prensa para valorar la situación que atraviesa la entidad blaugrana, coincidiendo con la finalización del mercado de fichaje, así como del primer parón de selecciones de la temporada.

En lo que respecta a la ventana de transferencias, sin duda, uno de los futbolistas que más fuertemente se le ha vinculado con el Barça ha sido Nico Williams. El delantero del Athletic Club, sin embargo, no ha acabado siendo traspasado y, de momento, seguirá una temporada más en San Mamés.

Evidentemente, una de las primeras preguntas en la rueda de prensa ha estado personificada en este futbolista. Sin embargo, el máximo dirigente del club catalán evitó entrar al trapo y echar más leña al fuego en un Athletic que ha expresado públicamente su enfado por la intención del Barça de hacerse con los servicios de su delantero.

"Me permitirás que no hable de jugadores que no son nuestros. No comentaré aspectos sobre jugadores que no tenemos en nuestra plantilla", expresó Laporta en la primera pregunta sobre Nico Williams. Posteriormente, también fue cuestionado sobre si algunos futbolistas no han dado el paso a vestir de blaugrana por la delicada situación financiera que vive el club y su dificultad para inscribir futbolistas en LaLiga EA Sports.

"Hay muchos jugadores que quieren venir al Barça, lo sabemos por sus agentes, pero saben que el club está en un proceso de culminar la recuperación económica. Nuestro trabajo está reconocido por LaLiga. El presidente de LaLiga ha elogiado la reducción de la masa salarial de unos 170-180 millones. Todos los que te puedas imaginar quieren venir al Barça", aseguró.