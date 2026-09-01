Laporta, eufórico con Gabriel Jesus: “Viene con mucha ilusión y puede aportar mucho"

Joan Laporta ya ha dado la bienvenida a Gabriel Jesus. El presidente del FC Barcelona atendió este martes a los micrófonos de 'El Chiringuito' en el último día del mercado y se mostró muy satisfecho con la última incorporación del club blaugrana.

“Sí, sí, un gran fichaje. Se le ve muy bien, muy motivado y una persona que me merece la pena”, afirmó Laporta cuando fue preguntado por el brasileño.

Gabriel Jesus, posando con la camiseta del FC Barcelona / GORKA URRESOLA

“Viene con mucha ilusión”

El presidente azulgrana destacó también las primeras sensaciones que ha transmitido Gabriel Jesus desde su llegada a Barcelona: “Creo que viene con mucha ilusión, así nos lo ha manifestado y puede aportar mucho”.

Laporta, además, valoró positivamente el trabajo realizado por la dirección deportiva durante todo el verano: “Sí, muy contento con el trabajo que está haciendo Deco”, respondió al ser cuestionado por el mercado. Gabriel Jesus se convierte en el séptimo fichaje del Barça este verano, después de Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo, Livakovic y Bisiwu.

El presidente también fue preguntado por la posibilidad de que el Barça pudiera protagonizar alguna sorpresa más en las últimas horas del mercado. Laporta no quiso desvelar los planes de la dirección deportiva y dejó la respuesta en manos de Deco. “Preguntad a Deco por eso”, señaló cuando le insistieron sobre si todavía podía producirse alguna incorporación o salida.

El Barça encara así las últimas horas de un mercado en el que todavía existen asuntos pendientes, especialmente en el apartado de las salidas y las inscripciones.

Laporta carga contra la situación del Rayo

Más allá del mercado azulgrana, Laporta también tuvo palabras para la situación que atraviesa el Rayo Vallecano, rival al que goleó el Barça en la jornada 3 de LaLiga.

El conjunto madrileño continúa sin poder disputar sus partidos como local en Vallecas y el presidente azulgrana se mostró muy crítico con la situación: “Es una vergüenza lo que le están haciendo al Rayo".

El máximo dirigente del Barça explicó que el club azulgrana ha hablado con el presidente del Rayo y con miembros de su Junta Directiva para conocer de primera mano el problema: “Nos contaron la problemática y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo”.

Laporta considera que el conjunto vallecano debería poder regresar cuanto antes a su estadio. “Ahí tendríamos entre todos que encontrar una solución porque pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas”.

La intervención de Laporta dejó así dos mensajes en el último día del mercado: la satisfacción por la llegada de Gabriel Jesus y su respaldo al Rayo Vallecano en su conflicto para regresar a Vallecas.