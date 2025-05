Laporta carga contra Marciniak: "No estamos en la final básicamente por errores arbitrales"

Joan Laporta ha enviado un mensaje al barcelonismo a través de 'Barça One', donde justifica la eliminación ante el Inter "básicamente" por errores arbitrales. El presidente azulgrana ha destacado la actuación de los jugadores y ha subrayado la importancia de recuperar al equipo anímicamente.

Laporta ha empezado su discurso agradeciendo al barcelonismo su apoyo al equipo, especialmente a los aficionados que se desplazaron a Milán. "Los más de 4.000 aficionados que viajaron a Milán se lo merecen todo. Pero también a todos los culés que durante toda la temporada están dando apoyo a nuestros jugadores y a Hansi para que logren los objetivos que nos hemos marcado".

El presidente azulgrana quiso, asimismo, poner el foco en el estado anímico del equipo y la necesidad de que no se desvien del camino tras el batacazo en la Champions. "Entre todos tenemos que hacer que recuperen la mentalidad para ganar LaLiga".

La polémica arbitral

Laporta no esquivó la polémica arbitral y aseguró que la actuación de Marciniak marcó el encuentro de vuelta. "Ayer no pudo ser: luchamos para conseguirlo y llegar a la final de Múnich pero no pudo ser. Básicamente por decisiones arbitrales que nos perjudicaron pero esto nos tiene que hacer más fuerte con tal de tener la mentalidad adecuada".

Pese a la decepción, quiso enviar también un mensaje de optimismo de cara al futuro. "Volveremos a la Champions y competiremos para ganarla. Es un momento muy duro por la derrota de ayer, porque lo teníamos al alcance de la mano y no ha podido ser. Luchamos para conseguirlo y veo al barcelonismo orgulloso de este equipo, de lo que se está haciendo. Este equipo que tiene presente y futuro y eso nos da fuerza", apuntó.

El presidente tampoco se olvidó del clásico del domingo. "Hago un llamamiento al barcelonismo para que demos ese calor, animemos al equipo para que este domingo podamos ganar el partido contra el Madrid, que es clave para poder ganar la Liga".

Laporta también quiso tener un gesto con la sección de baloncesto en una temporada tan compleja. "En el baloncesto esta temporada hemos tenido muchas lesiones, muchos imponderables. Lo ha dicho nuestro entrenador, Joan Peñarroya. Yo creo que competimos muy bien contra el Mónaco y, ciertamente, fue por un punto en una Euroliga muy competida".