Laporta estalla contra el arbitraje: "Será una Liga contra todo y contra todos, pero la ganaremos"

Joan Laporta dio el pistoletazo de salida a su campaña electoral para los comicios del próximo 15 de marzo con un mensaje contundente contra los arbitrajes sufridos recientemente por el FC Barcelona, especialmente este lunes contra el Girona en Montilivi. El presidente saliente, líder de la precandidatura 'Defensem el Barça', denunció que hay "círculos de poder que no quieren que ganemos una Liga que será contra todo y contra todos"

"Deportivamente y extradeportivamente, hay gente que no quiere que ganemos la Liga. Pero estoy seguro de que la ganaremos. Todo gran equipo tiene un bajón, pero es evidente que algunos lo aprovechan para intentar hundirnos. Será una Liga contra todo y contra todos, pero tenemos un tesoro en el vestuario magistralmente construido por Deco y dirigido por Flick. Conozco el talante del vestuario, he hablado con ellos y están motivados para revertir la situación", aseguró Laporta entre los aplausos de las personas de su máxima confianza.

"Es muy importante defender al Barça de determinados colectivos y de aquellos que lo quieren someter y dominar a 600 kilómetros de distancia. De estos que hacen campañas de desprestigio institucional permanente y no descansan. Y de algunos momentos del juego donde hay árbitros que no se enteran", añadió.

'Jan' presumió de que en los últimos cinco años "hemos ganado dos Ligas, tres Copas y tres Supercopas". "Las últimas tres finales que hemos jugado las hemos ganado al Madrid. Y os puedo asegurar que da mucho gusto ganárselas. Es importante confiar en Flick y en el equipo. Hay una simbiosis de jugadores formados en casa y de futbolistas que han venido de otras culturas que funciona a las mil maravillas. Revertiremos esta situación", insistió un Laporta que dejó claro que "el pisotón a Koundé" en el segundo gol del Girona "fue una falta muy clara".

El éxito deportivo de su último mandato fue el gran pilar de su primer discurso como precandidato a las elecciones de 2026. No solo el del primer equipo masculino; Laporta también sacó pecho de que el Barça es "un club multideportivo que acumula 48 Copas de Europa" y recordó que "la temporada 2022/23 ganamos las seis ligas con todos nuestros equipos profesionales". Una de ellas, evidentemente, fue la del fútbol femenino gracias a unas futbolistas "que hacen que se hable del club en todo el mundo porque son unas referentes". "Las últimas cinco ediciones del Balón de Oro han sido para jugadoras culés", sentenció.