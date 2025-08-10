Laporta: "Esperamos inscribirlos antes de empezar LaLiga pero, si no, hay margen"

Joan Laporta se mostró optimista tras el partido con la posibilidad de inscribir a todos los jugadores para la primera jornada liguera. "Estamos trabajando para que suceda. Con la decisión de Marc tenemos la opción de inscribir a Joan Garcia y con el resto estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias, espero que sean buenas, para ver si podemos inscribirlos antes de que empiece la Liga. Y si no puede ser, tenemos margen", apuntó en TV3.

El presidente también se refirió a Ter Stegen, uno de los grandes protagonistas del Gamper, a pesar de no jugar tras semanas convulsas. Laporta se mostró conciliador con el meta. "Miramos adelante. Marc es nuestro capitán, creo que ha estado excelente. Lo que había ha quedado arreglado. Él ha dicho unas palabras creo que sinceras y creo que la afición necesitaba esto, ver al capitán liderando. Lleva 12 temporadas en el Barça, ha ganado una Champions, además de un excelente portero es una excelente persona y estoy especialmente contento de que sea el capitán".

Sentidas palabras para Iñigo

Laporta también quiso enviar un mensaje de agradecimiento a Iñigo Martínez, que ya no estuvo con el equipo ante el Como. "Lo dijo Deco. Teníamos cinco centrales, otros que podían jugar también allí, y se produjo esta circunstancia. Creo que a él le hubiese gustado estar una temporada más, pero tiene 34 años y este tren a veces solo pasa una vez. Creo que tomó una buena decisión, vino gratis aquí y ya hablamos con él que si le llegaba una oportunidad así se lo pondríamos fácil. Solo puedo decirle que Zorionak y Eskerrik Asko".

El que sigue en el Barça y seguirá siendo la gran estrella del equipo es un Lamine que hizo otra exhibición. Para Laporta no hay dudas de que está para ganar el Balón de Oro. "Creo que el Balón de Oro tiene que ser para un jugador del Barça. Tenemos cuatro nominados. Lamine está a un nivel de genio y lo demuestra en cada partido. Tiene una cosa que solo hacen los que ganan el Balón de Oro, que es que lo da todo en los entrenamientos. Se juega como se entrena y él cada vez lo hace mejor. Espero que el Balón de Oro sea para el Barça, también nos han nominado como equipo, en masculino y femenino, tenemos muchas jugadoras nominadas, también Cata opta al Yashin, Hansi al Johan... Y ya he visto que Hristo se ha mojado por Lamine, me gusta que sea así".

Finalmente, el presidente dejó sus reflexiones sobre la vuelta al Spotify Camp Nou. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que las obras vayan al ritmo que tienen que ir. Vamos de la mano del Ayuntamiento de Barcelona, ha visto que es una obra de ciudad y de país y vamos todos alineados para que se pueda dar la primera ocupación y podamos volver lo más pronto posible. Si habéis visto las obras, es un gozo verlo. Cada vez está mejor y espero que podamos volver a nuestra casa lo más pronto posible. Pedimos éxitos, que los barcelonistas sean felices, que se lo pasen bien en el Spotify Camp Nou y seguro que viviremos momentos inolvidables".