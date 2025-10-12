Laporta escogió a Cruyff antes que a Messi

Joan Laporta volvió a dejar declaraciones para el recuerdo durante su participación en el programa ‘Bestial’ de TV3, emitido este domingo. El presidente del FC Barcelona, siempre cercano al micrófono y fiel a su estilo directo, fue protagonista de una charla desenfadada con Bibiana Ballbé en la que habló de su fe, de fútbol y, sobre todo, de dos nombres que marcaron su vida y la historia del club: Johan Cruyff y Leo Messi.

En una de las preguntas tipo test que le planteó el programa, Laporta debía elegir entre ambos ídolos: “¿Quién es Dios, Cruyff o Messi?”. El dirigente culé no dudó: “Cruyff”. Una respuesta que, sin embargo, sorprendió por la magnitud de la figura de Leo Messi ante el legado que dejó el holandés. Y es que Laporta volvió a dejar claro que el legado de Cruyff sigue marcando su forma de entender el club.

La relación con Messi

“Con Messi hemos tenido muy buena relación —explicó—. Cuando no renovamos el contrato se estropeó, y después más o menos la hemos recuperado un poco. Lo que esperamos es que se le pueda hacer el gran homenaje que se merece”.

Laporta reconoció, de nuevo, que la salida de Messi del Barça en 2021 fue un momento complicado. Como en otras veces, Laporta, envió un mensaje de buenas voluntades, una idea que hasta el momento no se ha visto reflejada en una fotografia que demuestre que esta relación se haya restablecido.

La fe de Laporta

En un tono más personal, Laporta también habló de su visión espiritual y de su particular forma de entender la fe a través del fútbol. “Creo en Dios, me ayuda creer, pero no soy practicante. Me gusta creer, es como la conciencia”, confesó. Y, fiel a su característico humor culé, añadió una frase que ya corre por las redes: “El cielo es el lugar donde cada cinco minutos el Barça le mete un gol al Madrid. Si Dios existe, es del Barça”.