Laporta: "Este equipo no se rinde nunca"

Joan Laporta no quiso perderse el 50 aniversario de la Penya Blaugrana Josep Raich y el encuentro de peñas del Baix Llobregat celebrado en Molins de Rei. El presidente, consciente del golpe recibido contra el PSG en el último duelo de la Champions, aprovechó su discurso para levantar el ánimo de los asistentes y recordar que este equipo está capacitado para pelear por todos los títulos que disputa.

El presidente del Barça aseguró que la derrota es historia y que toca pasar página, aprender de los errores y encarar el futuro con el mayor de los optimismos. "He estado con Flick, Deco y los jugadores y me gusta lo que he visto, su reacción. Saben que hay que corregir cosas y mucho mejor hacerlas ahora que no en el futuro. Esta plantilla no se rinde nunca y está motivada al máximo para competir por la Champions", señaló en su discurso recogido por MD.

Laporta destacó que su actual junta se ve con fuerzas para seguir y no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra la herencia recibida del pasado. "Recogimos un legado desastroso y hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para salvar al Barça. Tenemos fuerza para luchar contra todo y contra todos".

Por supuesto, el escabroso tema de las obras del Spotify Camp Nou también mereció un capítulo aparte en su discurso. En este caso, se amparó en el poderío de los clubes-estado para justificar los enormes esfuerzos realizados en la remodelación del estadio. "Hemos sido valientes en el estadio. Es una necesidad absoluta porque si no perdíamos el tren ante otros clubs estado que tienen máquinas de hacer dinero. Es verdad que nos hemos encontrado imponderables, hemos trabajado en dos turnos cuando otros clubes lo hicieron en tres. Sí puedo asegurar que nuestro estadio será el más seguro del mundo. Esperamos la licencia del Ayuntamiento", apuntó.