Sí, Laporta se enfadó muchísimo

No es la primer vez ni la segunda ni la tercera que se ve a Joan Laporta ‘treient foc pels queixals’ después de una derrota del Barça o de un mal partido. Todo el mundo conoce su efusividad y la pasión con la que vive los partidos. Eso le lleva, a veces, a hacer comentarios que, fuera de un contexto y de su círculo cerrado, darían mucho de qué hablar.

En cualquier caso, los dimes y diretes sobre la convocatoria que hizo Xavi para el partido de Amberes, de la que hay diferentes versiones, son reales como la vida misma. Laporta no exigió nada personalmente a Xavi, eso es cierto, pero también lo es que después de ver la lista de jugadores convocados para el último partido de la Champions League se enfadó mucho y así se lo transmitió a los suyos, como Deco.

Y se enfadó no porque no entendiera las razones por las que Xavi quería dar descanso a determinados jugadores, sobre todo por la imagen que se daba a la opinión pública y a la masa social azulgrana de que el doloroso 2-4 no había tenido ninguna consecuencia. Después de semejante derrota, más que nunca, debían ser las vacas sagradas del equipo quienes dieran la cara en Bélgica, donde el club se jugaba varios millones de euros. Por eso, entre todos, es verdad, se recondujo la situación.

De todos modos, repito, no es la primera vez que una decisión de Xavi provoca que Laporta arrugue el morro. Cuando el técnico le concedió a la plantilla dos días se fiesta después de perder 1-2 contra el Real Madri en Montjuïc también se enfadó. Por lo mismo. Laporta quiere que quede claro que cuando se pierde, y según cómo se pierde, haya consecuencias.