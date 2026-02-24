Laporta endurece su discurso sobre Messi

Joan Laporta, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, fue entrevistado en el programa 'Cafè d'idees' de 2 CAT y dio su versión sobre los movimientos de Leo Messi que lo alejaron definitivamente del club blaugrana.

Laporta explicó que no pudo retenerlo cuando el futbolista se marchó al PSG en 2021 ni pudo conseguir su regreso en 2023. Unas declaraciones que ponen en evidencia las discrepancias que tenía el entonces presidente, en especial, con el entorno del futbolista.

Preguntado por si Messi podría acabar su carrera de futbolista en el Barça, Joan Laporta quiso aclarar que “en su momento se intentó en 2023, pero Messi prefirió ir al Inter de Miami por diversas razones”. El precandidato añadió que “tomó esta decisión, muy respetable" y que no quería que sonara como "una crítica".

Laporta recordó que "Messi le dio mucho al Barça y el Barça mucho a Messi", por lo que en su opinión "merece un partido de homenaje, que no pudo ser tal y como fueron las cosas. Ha sido un jugador tan emblemático, el mejor del mundo, que merece una estatua al lado de la de Kubala y Cruyff, podría encajar también Ronaldinho si me aprietas. Messi ha sido el mejor”.

"El entorno no hacía ascos al PSG"

El aspirante a la presidencia habló de una relación "enrarecida" tras su salida por no haber renovado y dejó en una situación un tanto comprometida a sus representantes: "El entorno no hacía ascos ir al PSG, era una oferta muy golosa, pero yo estoy convencido de que él quería quedarse". Laporta insistió en que "lo intentamos, pero la economía del Barça no podía soportarlo. Siempre se puede hacer algo más en la vida, estoy convencido, todo se puede mejorar, aunque la situación era límite”.

Messi, en su etapa en el PSG / EFE

Respecto a la campaña y la implicación de Hansi Flick en su candidatura, Laporta explicó que el técnico del Barça "se siente más a gusto si continuo de presidente, vino a la presentación del libro y así queda todo más que entendido”, añadiendo que los nombres que suenan de algunos candidatos como fichajes son "brindis al sol".

Denuncia

En cuanto a la denuncia presentado por un socio contra su figura y varios de sus directivos, Laporta afirmó que “hay que confiar en que el juez no admita esta historia, que tendrá respuesta nuestra. Las calumnias e injurias, las tendremos que contestar, no quedarán en la impunidad. Es ensuciar mi imagen y la del club. Ensuciar elecciones, es una jugada oscura, sucia. Ni la justicia ni el Barça lo permitirán”.

Joan Laporta, en la presentación de su libro / Gorka Urresola Elvira

Laporta considera que, pese a las dificultades, “el Barça no desaparecerá nunca, es un sentimiento eterno" y que logró sacar a flote "en un momento de máxima dificultad, de ruina económica y esto conllevaba un tiempo sin poder competir al máximo nivel". La clave, en su opinión, estuvo en que "trabajamos mucho, personas dedicaron su talento y conocimiento a salvar el Barça, los ejecutivos y compañeros de junta directiva, el staff técnico hizo muy bien su trabajo, los jugadores... Se tomaron decisiones complicadas y valientes, que solo las podíamos tomar unas personas de nuestro perfil”.

Estadio y patrocinadores

Respecto a las obras del Spotify Camp Nou insistió en que "vamos a buen ritmo, ya deberíamos tener permiso para la gradería norte, la 1C, que incluye también la grada de animación, el tercer anillo debería estar acabado a finales de este año o a principios del 2027 y la corona a finales del 2027, este es el plan que hay, aunque siempre salen imponderables”

Sobre algunos patrocinios que se han puesto en duda por la ética y dijo estar en “alerta sobre la situación del Congo" y el Barça "tiene otras soluciones" si debe romper el contrato. En este sentido, Laporta reiteró el “respeto a los derechos humanos" por parte del club y en ello trabaja la Fundació, aunque "por desgracia" en todo el mundo haya situaciones complejas.