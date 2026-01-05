Laporta encabeza una nutrida expedición a Yeda

El flamante líder de la Liga se entrenará este lunes, a partir de las 9,30 horas de la mañana, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A la conclusión del entrenamiento, Hansi Flick dará la lista de convocados para viajar a Arabia Saudí, donde esta semana se juega la Supercopa de España. Abrirá la competición el Barça disputando el miércoles la primera semifinal ante el Athletic de Ernesto Valverde.

La expedición, en la que se espera que esté Ronald Araujo, saldrá en avión desde el Aeropuerto de Barcelona a las 12.30 del mediodía. El presidente del club, Joan Laporta, estará al frente de ella. Y estará acompañado por cinco de sus compañeros de junta directiva: Rafa Yuste, Antonio Escudero, Xavier Barbany, Miquel Camps y Joan Soler. Xavier Puig, Àngel Riudalbàs y Sisco Pujol viajarán a Yeda en caso de que el Barça dispute la final de la competición. También viajan este lunes a Arabia Saudí, el director de fútbol, Deco, el coordinador del Área de Fútbol, Bojan, y los miembros de la comisión deportiva, Enric Masip y Alejandro Echevarría.

La agenda prevista, muy escueta

Además de algunos encuentros privados que pueda tener Laporta en Arabia Saudí, la agenda institucional del presidente no es muy extensa. Para el miércoles, día del partido ante el Athletic, está prevista una recepción, a las once de la mañana hora local, en el hotel de concentración a diferentes miembros de peñas que se desplazarán a Yeda para la Supercopa. Son la Penya Barcelonista de Muscat (Oman), la Penya Blaugrana de Bagdad (Irak), la Penya Blaugrana Shangai (China) y la Penya Barça de Basra (Irak).

En caso de derrota, la expedición volverá a Barcelona el jueves por la mañana. En caso de victoria, Laporta encabezará la representación del Barça en la recepción que la Real Federación Española de Fútbol ofrecerá a los equipos finalistas el sábado a las 19.30 horas en el Jeddah Marriott Hotel Madinah Road.

El presidente azulgrana acudirá a este acto oficial previo a la final acompañado por el resto de miembros de su junta directiva desplazados a Arabia Saudí. El regreso de la expedición se produciría después de la final de la Supercopa.