Laporta elogia a Deco y avisa: "Estamos más fuertes que nunca"

Joan Laporta tomó este martes la palabra para analizar el mercado de fichajes veraniego del FC Barcelona. Antes de someterse al turno de preguntas, el dirigente azulgrana quiso tener un breve discurso en el que por encima de todo remarcó dos aspectos. A su juicio, el club está "más fuerte que nunca" y los desestabilizadores "deberán trabajar mucho" para torpedear a la entidad. Además, Laporta se deshizo en elogios hacia la labor de Deco, cuyo trabajo consideró "fundamental".

Esto fue lo más destacado del discurso de Joan Laporta:

Críticas al club: "Hemos hechos frente común aficionados y club para neutralizar las acometidas que venían de todo lado para que el Barça no levantara cabeza, también hemos arropado a los jugadores en Montjuïc.

Los ataques continuarán, porque no cesan. Y cuando vamos bien casualmente aparece de nuevo el caso Negreira.

Se ha instalado un debate sobre si el club aguanta al equipo o el equipo aguanta al club. Es un debate estéril. Hoy y siempre, quienes han aguantado el Barça siempre han sido los socios y socias. Porque el Barça es suyo, lo aman y entienden cuándo hay que dar apoyo.

Hemos resistido y ahora estamos ganando. Porque el club está mejor en todos los sentidos que cuando asumimos el mando. Mucho deberán trabajar los desestabilizadores de fuera, incluso algunos que tenemos dentro.

Aceptamos las críticas que son para ayudar a mejorar, pero rechazamos de pleno las proclamaciones que solo pretenden desestabilizar. Y quienes practican eso quiero que sepan que estamos más fuertes que nunca y estamos más determinados que nunca a culminar la recuperación del Barça en todos los ámbitos.

Lamentamos estas estrategias basadas en mentiras, ataques personales o que anuncian horizontes devastadores que no existen. Recibimos lecciones desde fuera, pero pocos se dan cuenta que en realidad de lo que se trata es de salvar al Barça. Estamos muy orgullosos de estar saneando al Barça sin poner en riesgo nuestra entidad ni nuestro modelo associtaivo".

Spotify Camp Nou: "Los culés saben que cumpliremos un sueño del barcelonismo, que es tener el mejor estadio del mundo. Los socios nos han ayudado a salir de esta calle sin salida. Por ellos, nosotros no defalliremos. Si no lo han hecho ellos, todavía menos nosotros".

Elogios a Deco: "También quiero decir que estamos muy contentos con Hansi Flick y con la plantilla que tenemos, y especialmente orgullosos. La Masia tiene un impacto en el primer equipo que es la prueba de lo que dijimos en campaña. También estamos muy contentos con el trabajo de Deco y su equipo, Alexanko... el equipo de 'scouting'. Deco es el responsable de que tengamos a Flick y ha hecho una gran labor con los jugadores que ya estaban en dinámica de primer equipo pero había que reestructurar sus contratos: Lamine, Casadó, Bernal, Cubars, Sergi Domínguez, Dani Rodríguez, Guille Fernández, Toni Fernández, Álex Valle...

El buen entente de Deco y Alexanco nos ha llevado a conseguir eso.

Deco y su equipo han hecho un gran trabajo este verano fundamental para la inscripción de los jugadores. Tema salidas, tema de bajas.... Se ha demostrado que el Barça estaba preparado para hacer una incorporación de magnitud importante.

Olmo es una incorporación muy bien negociada. Deco también es el artífice de nuevos preparadores físicos que están haciendo un gran trabajo, lo cual ha elogiado Flick, y esa es una de las claves de ese gran comienzo que estamos teniendo.

Con Deco se ha reducido la masa salarial y se ha mejorado la calidad de la plantilla. Se ha reducido la media de edad, por lo que hay presente y futuro. Se ha seguido la máxima de que primero se mira La Masia y, sino, se busca fuera. Pero eso también ayuda a que el club sea económicamente viable y sostenible. Deco nos transmite serenidad y sus enormes conocimientos del mundo del fútbol. Nos da mucha tranquilidad y además es un hombre paciente y convincente".

Cuentas: "Ya puedo anunciar que daremos resultados ordinarios positivos, como dije delante de los senadores. Y también puedo decir que hemos hecho récord histórico en patrocinios y facturación de BLM".

Modelo de propiedad: "La junta directiva que tengo el honor de presidir puede dejar claro que el Barça siempre será propiedad de sus socios".

Nike: "He visto inquietud para que aceleráramos la firma del contrato con la marca de equipamento deportivo. Nos permitía inscribir sin tantas dificultades y volver al 1:1. Pero el tempo deportivo no siempre coincide con el tempo económico. Y menos en un acuerdo de esta magnitud. Además consideramos que no era ni necesario ni conveniente. Había otras soluciones para inscribir jugadores. Deco consiguió más del doble del ahorro que nos exigía LaLiga.

Lo podíamos haber solucionado firmando -con Nike-, pero nos habríamos precipitado. Nuestro interés es que el Barça consiga los mejores contratos del mercado. Estamos en proceso negociador y ya puedo anunciar que nuestro contrato será el mejor contrato del mundo del fútbol".

Aval: "También podíamos haber avalado, pues la institución está por encima de todo, si hubiéramos necesitado un jugador de última hora. Pero no ha hecho falta porque hemos encontrado otras soluciones".