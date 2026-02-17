Así ha presentado Laporta su candidatura a la presidencia del Barça de 2026, bajo el lema 'Defensem el Barça'

Fútbol femenino

"También queremos disfrutar de nuestro equipo de fútbol femenino. Más allá de los éxitos deportivos, es el hecho de esta conexión emocional que tienen con los culés, la cual es magnífica. Son unas referentes en el mundo del futbol femenino, y hacen que se hable del Barça de una manera que refuerza la institución".

"La últimas cinco ediciones del Balón de Oro han sido para jugadoras del Barça".