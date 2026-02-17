Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laporta
ELECCIONES FC BARCELONA

Así ha presentado Laporta su candidatura a la presidencia del Barça de 2026, bajo el lema 'Defensem el Barça'

Sigue el acto de presentación de la campaña de Joan Laporta, bajo el lema 'Defensem el Barça'

Laporta, en la presentación de su candidatura

Laporta, en la presentación de su candidatura / DANI BARBEITO

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

