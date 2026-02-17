En directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Así ha presentado Laporta su candidatura a la presidencia del Barça de 2026, bajo el lema 'Defensem el Barça'
Sigue el acto de presentación de la campaña de Joan Laporta, bajo el lema 'Defensem el Barça'
"El Barça ha renacido porque es un club único. Lo más difícil ya los hemos pasado. Ahora vienen unos años apasionantes donde estoy convencido que vamos a vivir una de las etapas más gloriosas de la historia del Barça".
"Defendemos el Barça para construir y avanzar. Lo hacemos con orgullo, con sentimiento, con valentía. Tenemos que ser listos, porque hay otros que también lo son y no nos quieren. Y es por esto que aprovecho para remarcar una vez más la importancia de la experiencia".
"Defendemos el Barça de que aquellos que no tienen experiencia puedan hacer lo que ha pasado en un pasado muy reciente, que es llevarnos a la ruina. No podemos correr el riesgo de dejar el Barça en manos de alguien que nos pueda destrozar el club".
"Defendemos el Barça de aquellos que no tienen experiencia y que, fruto de la ambición que tienen, no se han dado cuenta de que estos años se trataba de salvar el Barça. No lo quieren aceptar por determinadas ambiciones personales".
"La catalanidad del Barça es una abierta, inclusiva, aceptada por millones de culés alrededor del mundo. Esta lucha contra todo y contra todos ha evitado en parte ciertas situaciones que nos podrían haber perjudicado mucho. Son colectivos que no descansan, debemos estar permanenmente alerta".
Laporta: "Hay árbitros que no se enteran"
"También defendemos al Barça de determinados colectivos y de aquellos que lo quieren someter y dominar a 600km de distancia. De estos que hacen campañas de desprestigio institucional permanente y no descansan. Y de algunos momentos del juego donde hay árbitros que no se enteran".
"Somos un club multideportivo que acumulamos 48 copas de Europa. Queremos seguir disfrutando del ganar ligas y Champions y quería recordar la temporada 22/23 cuando ganamos las seis ligas con todos nuestros equipos profesionales, lo cual es motivo de orgullo".
Fútbol femenino
"También queremos disfrutar de nuestro equipo de fútbol femenino. Más allá de los éxitos deportivos, es el hecho de esta conexión emocional que tienen con los culés, la cual es magnífica. Son unas referentes en el mundo del futbol femenino, y hacen que se hable del Barça de una manera que refuerza la institución".
"La últimas cinco ediciones del Balón de Oro han sido para jugadoras del Barça".
Laporta: "Da mucho gusto ganar al Madrid"
"Las últimas tres finales que hemos jugado las hemos ganado al Madrid, y os puedo asegurar que da mucho gusto ganárselas".
"Todo gran equipo tiene sus bajones. Cuando nosotros lo tenemos, hay quienes se aprovechan. Creo que la pisada a Koundé debería haber aturado aquella jugada. No quiero entrar en esto, pero conciendo a esta plantilla, ganaremos esta liga. Será una liga contra todo y contra todos, porque hay quienes no quieren que la ganemos, no solo por el ámbito deportivo sino también extradeportivo. Hay determinados centros de poder que por motivos obvios no quieren que la ganemos".
