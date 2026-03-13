Laporta: "Lo de Dro fue una puñalada trapera de Lo Pelat"

La marcha de Dro al PSG sigue doliendo en el FC Barcelona. Joan Laporta, presidente cuando ocurrió su marcha, vivió de cerca unos hechos que dejaron muy tocado, sobre todo a Hansi Flick. Laporta defendió,tener buena relación con representantes como Pini Zahavi o Jorge Mendes, con los que considera que existe una mayor lealtad.

En una entrevista de Gerard Romero para 'Jijantes', el candidato recordó que "con Jorge Mendes hemos mantenido a Lamine y no nos ha pasado como con 'Lo Pelat' (Iván de la Peña) que por su culpa Dro se fue al PSG. Si Jorge Mendes hubiera tenido a Dro, no hubiera pasado"

Laporta consideró la fuga del canterano como "una traición" y que había sido "una vergüenza y una puñalada trapera" del representante del futbolista. El aspirante a ser reelegido como máximo mandatario confiaba en la sensibilidad barcelonista de De la Peña para mantener al talentoso futbolista.

Iván de la Peña, representante de Dro / ROMÁN G. AGUILERA / EFE

El propio Laporta agradeció la colaboración del PSG por pactar un traspaso "con más dinero" por el jugador que su cláusula de 6 millones de euros con el objetivo de "mantener relaciones cordiales con el Barça y se lo agradezco".

El candidato dijo que "me ha sabido mal por Hansi" ya que confió mucho en Dro: "Lo situó en dinámica del primer equipo, en detrimento de jugadores que se lo merecían más porque tenían el Barça más interiorizado. Con su representante, por su trayectoria barcelonista, tenía una relación especial y me pareció una puñalada trapera".

Fórmulas para retener a Rashford

Laporta habló sobre otros futbolistas como Marcus Rashford, de quien dijo que "estamos mirando fórmulas" para ficharlo de forma definitiva porque "tiene un nivel de asistencias y gol que estamos muy contentos".

Una de las opciones es "conseguir otra cesión" y también se está explorando "ejercer parte de la opción de compra y el resto ya veremos". En cualquier caso, Laporta confirmó que están encantados con el inglés por su excelente integración: "Nos da buen rollo y está también pendiente de la Fundació".

Sobre otro delantero, como Robert Lewandowski, insistió en su intención de "renovarlo por una temporada más", aunque desconoce los planes de los futbolistas. Laporta recordó que "nos gusta tratar bien a los jugadores" y recordó el caso de Ronaldinho cuando terminaba su etapa en el Barça.

A quién descartó por completo fue a Dusan Vlahovic, sobre quien dijo "agua" a una pregunta de un futuro interés, si bien dijo que "en una plantilla siempre es importante reforzarse, siempre que Deco lo considere oportuno".