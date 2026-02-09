Laporta dimite "orgulloso" y "con muchas ganas de volver a veros"

Joan Laporta ha dimitido como presidente del FC Barcelona para poder optar a la reelección y concurrir como candidato a los comicios del 15 de marzo. A las puertas de las oficinas del Spotify Camp Nou ha pronunciado las primeras declaraciones tras dar este primer paso que da el pistoletazo de salida a las elecciones a la presidencia del club blaugrana.

"Me voy orgulloso y por imperativo estatutario. Nos vamos con el orgullo de que el Barça está mejor que hace cinco años. Hemos tomado decisiones difíciles, pero nos sentimos orgullosos de las que hemos tomado, algunas han sido dolorosas, pero siempre han sido para proteger al club. También la de tirar adelante el Spotify Camp Nou, no era fácil por el momento en el que el club estaba, pero la fuerza del escudo es enorme. Es el proyecto patrimonial más importante de la historia del club, hoy es una realidad y nos ha permitido ganarnos la credibilidad de los inversores, de los socios y socias y del mundo del fútbol", expresó Laporta ante los medios de comunicación.

El candidato a la reelección también quiso tener unas palabras cariñosas para los socios y socias que le han dado la confianza durante estos cinco años de mandato. "Gracias a ellos se ha mantenido una estabilidad fundamental para salvar el club. Si no hubiéramos tomado algunas decisiones, el club habría colapsado y no ha sido así. Nos han dado la confianza que necesitábamos, con comprensión por el traslado a Montjuïc, por la confección de las plantillas... También quiero agradecer a los jugadores y jugadoras, ya hemos ganado muchos títulos, algunos se nos resisten, pero los dejamos para los próximos años si nos votan los socios. Los éxitos vendrán", aseguró.

También explicó los primeros motivos por los cuales los socios y socias del FC Barcelona deberían votarle en las elecciones del 15 de marzo. "Queremos continuar porque queremos culminar la obra hecha y, si es posible, mejorarla. Sabemos cómo hacerlo y por ello nos presentamos. Somos los que más conocemos lo que se ha hecho en todos los ámbitos: deportivo, económico, institucional y social. Venimos de una temporada histórica, todo ha ido funcionando bien", apuntó.

Por último, tuvo un guiño con los periodistas presentes durante este discurso: "También sois artífices de esta mejora. Muchas ganas de volver a veros. Haremos todo lo posible dentro de la campaña electoral, lanzaremos un mensaje de continuidad de nuestra gestión para que el Barça continue siendo respetado, admirado y querido en todo el mundo", concluyó.